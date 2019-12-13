МИД РФ рассказал, что Путин и Зеленский много обсуждали газовый вопрос

Москва, 13 декабря. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский много обсуждали газовый вопрос во время двусторонней встречи во Франции. Об это сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Замглавы МИД РФ прокомментировал встречу российского и украинского лидеров на дискуссии по итогам саммита «нормандской четверки», организованной клубом «Валдай».

«С Зеленским много говорилось и по поводу газовой проблематики, по транзитным вопросам», — рассказал Руденко.

Напомним, первая встреча Зеленского с Путиным произошла во время саммита в «нормандском формате», который прошел 9 декабря во Париже впервые за три года.

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Об условиях нового соглашения стороны до сих пор не договорились. Москва настаивает на отзыве всех взаимных судебных исков друг к другу. В этом случае российская сторона готова на снижение тарифов.

Киев добивается взыскания долга с «Газпрома», решение о котором принял Стокгольмский арбитраж, допуская возмещение задолженности газом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена на четверть. По словам Путина, для этого необходимо, чтобы Москва и Киев договорились о совместной честной работе.