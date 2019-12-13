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Победа консерваторов на выборах в Британии играет на руку России

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД РФ Сергей Лавров

По итогам досрочных парламентских выборов 12 декабря в Великобритании консерваторы под руководством Бориса Джонсона получают больше половины (пока речь идет о 361 из 650) депутатских мандатов в Палате общин. 

Плюс 63 места для тори и минус 40 мест для лейбористов, по сравнению с итогами предыдущего (2017 года) волеизъявления жителей Туманного Альбиона, — это не просто убедительная, а полная и безоговорочная победа. Причем одержанная в ситуации, когда она была вовсе не очевидной: как по оценкам экспертов, так и по результатам социологических опросов.

Но знаменитая британская демократия не подкачала и на этот раз. Масс-медиа послали «подвешенному» электорату (соцопросы за неделю до 12 декабря давали цифру около 40% не определившихся со своим выбором подданных Ее Величества) нужный комплекс сигналов, а тот выдал в ответ нужную реакцию. 

Особенно показательной в этой связи выглядит «предвыборный» номер самой популярной британской газеты The Sun, на первой полосе которой были изображены две Англии: одна — под ярким светом, исходящим от Бориса Джонсона, а вторая — погруженная во тьму при Джереми Корбине

Борис Джонсон и британская королева Елизавета II

Помимо того, что этот результат должен означать безусловное одобрение новым составом нижней палаты парламента договора о выходе из Евросоюза (Brexit), у него много иных последствий: как финансово-экономических, так и политических. 

Прежде всего, речь идет о том, что теперь оффшорные зоны дома Виндзоров и фунт стерлингов выведены из-под регулирования ЕС даже в перспективе. Это приведет к росту британской валюты относительно других мировых валют, дальнейшему снижению конкурентоспособности британской экономики на внешних рынках и усилению торгового дефицита, который по итогам 2018 года составил 10,8 млрд фунтов стерлингов, а по итогам 11 месяцев 2019 года достиг уже 14,2 млрд ф. ст. 

Но эти неприятные последствия, видимо, планируется компенсировать за счет превращения Соединенного Королевства в главный финансовый центр «постглобального мира», на что уже не раз — в связке с необходимостью отказаться от доллара США в качестве главной мировой валюты — намекал глава Банка Англии Марк Корни

Поскольку до этого с Brexit британские элиты успешно тянули кота за хвост три с лишним года, надо полагать, что теперь для них в данной проблеме наступила некая определенность. Которая, возможно, связана с развитием событий на фронтах «холодной гражданской войны» между «трампистами» и «антитрампистами» в Соединенных Штатах. 

А там, похоже, демократы и «глубинное государство» стоят на грани политической катастрофы. Если Рудольф Джулиани привез из Киева (или Сергей Лавров — из Парижа) доказательства того, что Джо Байден, Петр Порошенко и Ко в 2014–2019 годы осуществляли многомиллиардные махинации по «освоению» американской финансовой помощи, то ни сами США, ни мир уже не будут прежними.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Борис Джонсон

При этом люди из лондонского Сити явно стремятся обеспечить Эммануэлю Макрону и Франции лидерство в «континентальной» Европе, и, надо сказать, они близки к своей цели. Германия переживает серьезный экономический спад, социальная напряженность растет, а Ангела Меркель явно сходит со сцены, в том числе из-за проблем со здоровьем. Понятно, что новый немецкий лидер, кто бы им ни стал, не сможет конкурировать с действующим президентом Франции за первое место в ЕС. 

Скорее всего, это «окно возможностей» будет оставаться открытым в течение максимум трех-четырех лет, но само его формирование можно считать грандиозным достижением британской политики.

Конечно, это достижение произошло на пути дальнейшего усиления глобального «финансового паразитизма» Соединенного Королевства на мировой арене и растущей угрозы его политического распада. Правда, успехи Шотландской национальной партии, ирландской Шинн Фейн и партии Уэльса пока блекнут на фоне победы партии тори, но они вполне ощутимы: плюс 16–17 голосов. 

Что касается России, то итоги досрочных парламентских выборов 12 декабря играют нашей стране на руку. Во-первых, консерваторы во главе с Борисом Джонсоном не заинтересованы в продолжении и развитии русофобской истерии, по крайней мере в открытом виде, что подтвердила их предвыборная кампания. Во-вторых, украинский «европейский и евроатлантический», то есть направленный в ЕС и в НАТО, политический вектор становится все более бессмысленным и неосуществимым. Ну а достигший апогея «допинговый скандал», инициированный квазибританской ВАДА, скорее всего, теперь будет решаться на политическом уровне.

Президент России Владимир Путин и Борис Джонсон

Конечно, расширение российско-китайского стратегического союза на Европу, с образованием очередного «геополитического треугольника» Пекин—Москва—Берлин, теперь выглядит менее вероятным, чем до победы сторонников Brexit и встречи «нормандской четверки» в Париже, но, может, оно и к лучшему?

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