Петербургские турагентства начали набирать группы для поездок в Сирию

Санкт-Петербург, 13 декабря. Петербургские турагентства начали планировать поездки в Сирию, несмотря на рекомендации МИД РФ воздержаться от посещения этой страны.

Россиянам предлагается принять участие в групповом туре «Легенды Среднего Востока», где за восемь дней путешественникам покажут достопримечательности Дамаска, Пальмиры, Алеппо и других районов. В частности, туристам обещают экскурсию по мавзолею знаменитого султана Сирии Салах ад-Дина, посещение крепости госпитальеров Крак-де-Шевалье, а также турецкого караван-сарая XVI века.

Один из туров состоится в начале марта. Маршрут доставки туристов при этом довольно сложный. Отдыхающим предстоит лететь из Москвы в Бейрут с пересадкой в Стамбуле. Из столицы Ливана россиян повезут на машине в Дамаск, а оттуда — в другие города Сирии. Стоимость поездки оценивается в 1600 долларов плюс визовый сбор, пишет «Петербургский дневник».

Разумеется, туристические автобусы не станут заезжать в зону боевых действий. Они будут следовать по туристическим маршрутам, а безопасность путешественникам обеспечит сирийская правительственная армия. Турфирмы отмечают, что оценить безопасность и уровень комфорта трудно, поскольку новым предложением пока никто не воспользовался.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что при организации подобных поездок следует обращать внимание на сообщения российского МИД и Ростуризма. Если эти ведомства не рекомендуют посещать Сирию, то от продажи туров стоит отказаться.

«Продажа туров в Сирию – довольно смелое решение представителей туристической индустрии. Формировать и реализовывать такие туры сложно, мало ли что там может произойти. Непонятно, как гарантировать исполнение программы, я уж не говорю о безопасности», — пояснила глава АТОР Майя Ломидзе.

Напомним, что гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Вооруженный конфликт осложняется присутствием на территории страны иностранных вооруженных сил и террористических группировок. До недавнего времени боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация) держала в оккупации значительную территорию САР, однако в конце 2017 года сирийская армия разгромила основные силы ИГ1. На сегодняшний день террористы контролируют провинцию Идлиб. Боевые действия в Сирии все еще продолжаются, однако уже не так интенсивно, как раньше.

1 Организация запрещена на территории РФ.