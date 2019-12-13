Тобрукское правительство попросило ливийских дипломатов признать его легитимность

Временное правительство Ливии в Тобруке призвало ливийские посольства, консульства и дипмиссии за рубежом публично признать их легитимность. Заявление поступило на фоне активного освобождения Триполи от террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Во время решительного продвижения Ливийской национальной армии (ЛНА) вглубь Триполи МИД тобрукского правительства выступил с заявлением к официальным ливийским дипломатическим органам, находящимся за пределами страны, призвав их признать свою легитимность, а также вместе бороться против террористов ПНС, находящихся в ливийской столице.

«Сейчас силы ливийской армии проявляют героизм и жертвуют собой в столице страны Триполи, чтобы освободить ее от терроризма и бандформирований для восстановления государства, стабилизации безопасности в новой Ливии и создания правового государства. В эти исторические моменты героическая армия идет к сердцу столицы, чтобы положить конец хаосу, восстановить достоинство и навсегда избавить страну от террористических группировок», - сообщается в заявлении.

В тексте отмечается, что в связи с наступлением ЛНА Временное правительство настоятельно призывает ливийские посольства, консульства и миссии не только признать его власть правомерной, но и чётко заявить об этом перед миром.

Накануне представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что ливийская армия готова в ближайшее время освободить Триполи от террористов так называемой ПНС Ливии. Начиная с апреля этого года проводимая фельдмаршалом Халифой Хафтаром в стране антитеррористическая операция «Аль-Карама» вошла в новый этап. В декабре ливийская армия усилила очистку города от бандитов, когда их пилота схватила подконтрольная триполитанскому «МВД» вооружённая группировка «Первый дивизион военной поддержки».

Федеральное агентство новостей уже писало, какие бандформирования находятся в Триполи под защитой так называемого ПНС. Среди них – группировка RADA, известная своей особой жестокостью к задержанным. ООН обвиняет этих бандитов в нарушении прав человека из-за пыток, незаконных арестов, захватов людей для выкупа и казней. В частности, в мае этого года боевики задержали двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана и поместили в подконтрольную им неофициальную тюрьму «Митига».

К россиянам на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката. Экстремист Фатхи Башага, возглавляющий триполитанскую «полицию» попытался обвинить их во вмешательстве в президентские выборы. При этом оба социолога работали по соглашению с триполитанской стороной.