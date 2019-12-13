Топ-5 звездных скандалов 2019 года

Уходящий 2019 год был как всегда урожайным на скандалы в мире шоу-бизнеса, и Россия тут не отставала от Голливуда. Федеральное агентство новостей выбрало пять самых громких историй, которые в минувшем году от души смаковали российские СМИ.

Домыслы вокруг состояния Заворотнюк

Начнем с истории, которая взволновала всех: летом СМИ узнали о тяжелой болезни всенародной «прекрасной няни» 48-летней Анастасии Заворотнюк. Два дня назад сообщили, что актрису, которая борется с онкологическим заболеванием и проходит лечение в одной из столичных клиник, предположительно, парализовало.

Слухи о тяжелом состоянии актрисы появляются постоянно, хотя родственники Анастасии пытаются с этим бороться. Однако получается слабо, поскольку родные звезды отказываются предоставить верифицированную ими информацию. Это дает почву для самых страшных предположений, в том числе со ссылками на экстрасенсов и тому подобных сомнительных «экспертов».

Опровергая слухи о параличе Анастасии, ее близкие опубликовали в специально созданном для поддержки актрисы Instagram-аккаунте пост с призывом ко всему хорошему и против всего плохого.

«Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение близким и добрые пожелания. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все», — сообщается в заметке, осуждающей слухи.

Упреки прозвучали в адрес СМИ, сообщивших о параличе актрисы, однако никакой информации о ее реальном состоянии так и не было приведено.

Слухи, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована опухоль мозга (похожая на ту, что в 2015 году погубила певицу Жанну Фриске), появились в августе. Родные Заворотнюк долго хранили молчание, но потом подтвердили, что актриса проходит лечение. Судя по просачивающейся информации, ее состояние оставляет мало надежд на выздоровление.

Кстати, если говорить о скандалах, то семья Фриске продолжает судится с мужем Жанны телеведущим Дмитрием Шепелевым. Родные певицы пытаются отобрать у него их общего с Фриске ребенка. Кроме того, только недавно удалось с большим трудом разобраться с финансами, в свое время собранными телезрителями на лечение Жанны Фриске.

Свадьба на катафалке: Собчак опять заставила говорить о себе

Как и бывший супруг телеведущей Ксении Собчак, ее новый избранник, похоже, утратил свое достаточно громкое имя. Теперь, если судить по публикациям в СМИ, самое главное в ярком, порой скандальном режиссере Константине Богомолове — это то, что он муж Ксении Собчак. Такова была и судьба ее бывшего супруга Максима Виторгана, довольно известного актера, с которым теледива связала свою судьбу в 2013 году. Увы, любовная лодка не выдержала бурь, и в январе этого года Виторган даже подрался со своим счастливым соперником Богомоловым.

А в сентябре, в пятницу, 13-го, да еще и в полнолуние Собчак и Богомолов оформили свои отношения. Причем оформили так, что заставили всех говорить об этом. Это и сомнительно выглядевшее венчание, и путешествие по Москве на катафалке, и банкет с непристойными перфомансами, и свадебные наряды Собчак от именитых дизайнеров.

Впрочем, поговаривают, что у скандальной пары в отношениях все неидеально, и многочисленные «эксперты» сулят им скорый развод. Увы, как и Виторгану, Богомолову теперь от клейма «муж Собчак» (или «экс-муж Собчак») уже, видимо, никогда не избавиться.

Бари Алибасов и зловещий «Крот»

Еще один скандал года — мнимое отравление известного музыкального продюсера Бари Алибасова средством для химической очистки труб под названием «Крот». Сообщалось, что продюсер хлебнул «Крота» случайно, перепутав с соком.

Историю бурно обсуждалась в Сети, там было много всякого-разного. И слухи о сожженном «Кротом» пищеводе продюсера, и пропажа любимого кота Алибасова, который, опять-таки по слухам, вскоре нашелся. Было и переписанное на участников группы «На-На» завещание, и неожиданное быстрое выздоровление Алибасова, и его планы выкатить многомиллионный иск производителям «Крота».

Все это, а особенно быстрое восстановление пожилого Алибасова заставило многих усомниться в реальности истории с отравлением: последствия в таких случаях, по мнению медиков, обычно гораздо серьезнее. Сейчас Алибасов вполне оправился, дает десятки комментариев, участвует в телепрограммах.

Кстати, история с «Кротом» повторилась в виде настоящей трагедии — этой жидкостью реально отравился 92-летний ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов. За жизнь ученого боролись в больнице, но безуспешно — вскоре он скончался. Какова здесь возможная связь с историей с Алибасовым, предлагаем поразмышлять читателям Федерального агентства новостей.

Травля Кристины Асмус за «голую» сцену

Эта история просто не лезет ни в какие ворота: в Интернете организовали настоящую травлю актрисы Кристины Асмус за то, что та снялась обнаженной в откровенной сцене в кино. Звезда «Интернов» сыграла пронзительную роль в отличном фильме Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, который выступил в качестве сценариста. В главной роли блеснул Александр Петров, его антагониста убедительно сыграл Иван Янковский.

Почему вдруг «прилетело» Асмус, понять невозможно. Интернет-тролли даже потребовали (неизвестно по какому праву) от мужа Кристины — шоумена Гарика Харламова — с ней развестись, дескать, неприлично себя ведет и «изменяет».

Гарик Харламов отреагировал на этот бред довольно спокойно, а вот Кристине вся эта история попортила нервы. Но, как это всегда бывает, вскоре хейтерам тема наскучила, и они нашли себе новые объекты для травли.

Свадьба Петросяна и образумившийся Джигарханян

В ноябре прошлого года случилось, казалось бы, немыслимое — официально распался считавшийся незыблемым союз между юмористами Еленой Степаненко и Евгением Петросяном, которые были в браке с 1985 года (а фактически были парой, видимо, с 1979-го).

Увы, в ходе явно немирного развода выяснилось, что юмористы давно не живут вместе, и что теперь экс-супруги яростно судятся за немалое наследство, о величине которого как всегда в таких случаях стали говорить, упоминая множество нулей.

И тут прогремела новость — 74 летний Петросян официально связал себя узами вот уже пятого брака — со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Наивная Татьяна сама поделилась радостью в соцсетях, СМИ подхватили, Петросян пригрозил судом, и женщина скрыла запись.

Пользователи Интернета традиционно бурно обсуждают то, что их в общем-то мало касается, основной мотив — зубастая провинциалка решила нажиться на престарелом артисте.

Ранее в этом же обвиняли еще одну постоянную героиню скандальной светской хроники — Виталину Цымбалюк-Романовскую — экс-супругу народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Оправившись от разрыва с Джигарханяном, в 2019 году Романовская активно крутила роман с Прохором Шаляпиным (впрочем, и этот союз, похоже, уже распался).

Кстати, расставшись со скандалом с Романовской, образумившийся Джигарханян вернулся к предыдущей жене, с которой прожил вместе почти полвека. СМИ сообщили, что в сентябре 2019 года Джигарханян сам рассказал о воссоединении со своей второй женой Татьяной Власовой, специально вернувшейся из США, чтобы ухаживать за экс-супругом.

«Будем стареть вместе», — якобы сказал 84-летний актер о своей 76-летней экс-жене, с которой был в браке с 1967 по 2015 годы.