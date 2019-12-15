Дамаск, 15 декабря. Новая группа сирийских беженцев, долгое время находящаяся в лагере Иордании, вернулась в свои города и деревни в провинциях Даръа и Хомс, которые были освобождены правительственной армией при поддержке российских военных. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Полковник Мазен Гандур, глава Иммиграционного центра в Насибе, заявил, что центр обеспечил все насущные потребности сирийских семей, которые возвращающихся на родину. На специальных бесплатных автобусах их доставляют в родные районы, где развозят по домам. Кроме того, на контрольно-пропускном пункте всегда дежурит мобильная медицинская бригада, готовая оказать любую необходимую помощь, выписать лекарства или сделать вакцины.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В комментарии ФАН Гандур пояснил, что число перемещенных лиц, возвращающихся из центра с момента его основания до настоящего времени, достигло 31 200 человек.

Стоит отметить, что в связи со стабилизирующейся обстановкой в республике все больше сирийских беженцев возвращаются на родину из соседних государств. Правительство Дамаска в свою очередь делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру, возобновить работу электричества, канализации, водопровода, телефонной связи.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники Федерального агентства новостей получили свидетельства того, что американская сторона активно участвовала в создании и обеспечении запрещенного в России «Исламское государства»1. ФАН также узнал, что журналисты известных либеральных изданий, работают на джихадистов. В нашем распоряжении оказались доказательства того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский помогали террористическим группировкам.

ФАН выпустил третий материал из серии публикаций о Сирийской Арабской Республике, в котором рассказал о настоящих масштабах российского участия в борьбе против ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.