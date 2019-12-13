Соловьев не оценил ответ Зеленского на ироничную реплику Путина о газе

Москва, 13 декабря. Российский телеведущий Владимир Соловьев негативно оценил шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику Владимира Путина о газе.

10 декабря в ходе пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже президент России прокомментировал дальнейшую возможность транзита российского газа через территорию Украины отрывком из стихотворения Сергея Михалкова.

«А у нас в квартире газ. А у вас? И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — отметил российский лидер.

Через три дня после саммита «нормандской четверки» Зеленский отреагировал на шутку Владимира Путина.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — сказал Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1».

Телеведущий Владимир Соловьев не оценил по достоинству юмор украинского президента, отметив, что у Зеленского ушло три дня, чтобы придумать ответ на шутку Путина.

«Три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку, так ведущая еще и подыграть нормально не смогла», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Контракт на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Российская сторона неоднократно отмечала, что для подписания нового транзитного договора должны быть урегулированы все судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако Киев продолжает выдвигать Москве ультиматумы, пытаясь выторговать «особые условия».

В сентябре 2019 года в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии, в ходе которых обсуждались условия использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего транзитного контракта. Однако переговоры не принесли ожидаемых результатов.