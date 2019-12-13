Тренер БК «Восток-65» объяснил свое задержание с наркотиками

Южно-Сахалинск, 13 декабря. Тренер баскетбольного клуба «Восток-65» Эдуард Сандлер прокомментировал свое задержание с наркотиками. По его словам, что запрещенные вещества ему подкинули.

Сандлер предположил, что таким образом с ним пытаются свести счеты коммерсанты, которые строили спортивную базу для «Востока-65».

«Команду выживают с этой базы, поэтому есть определенный конфликт», — пояснил тренер.

Также он подчеркнул, что не употребляет наркотические средства.

«Я уже сдал тесты, наркотических веществ во мне нет», — отметил Сандлер.

Баскетбольного тренера задержали сотрудники ГИБДД в Южно-Сахалинске, на проспекте мира. При осмотре автомобиля под передним сиденьем полицейские обнаружили пакет, внутри которого была бутылка с коричневым веществом, сообщает «360».

Пока экспертиза обнаруженного вещества не закончена. Управление МВД по региону подтвердило информацию о задержании, по информации ведомства задержание произошло 13 декабря.

Сам тренер отреагировал на задержание в своем Telegram-канале, где заявил, что досмотр был проведен с пристрастием.

Осенью появилась информация, что Южно-Сахалинский баскетбольный клуб «Восток-65» может остаться без базы для тренировок. Старый хозяин помещений перестал спонсировать клуб, а новый владелец поднял стоимость аренды и предложил команде переехать на новое место.