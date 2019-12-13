Сирия, 13 декабря. Курдские боевики оставили Ракку без хлеба. На север Хамы направлен конвой подкрепления для сирийской армии. В Хасаке протурецкие бойцы обнаружили склад боеприпасов SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов на юге Идлиба и перебрасывают подкрепление на север Хамы, по неподтвержденным данным, потеряли несколько военнослужащих при обстреле со стороны «Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила об убийстве военнослужащих САА на севере провинции Хама.

Курдские вооруженные группировки: закрывают пекарни в Ракке, которые снабжали хлебом несколько населенных пунктов.

ВС Турции и союзные силы: провели работы по разминированию в окрестностях города Рас-аль-Айн в Хасаке.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в районе поселка Аль-Хувейз предприняли попытку продвижения вглубь территории, подконтрольной оппозиционным группировкам на юго-востоке провинции Идлиб. Отряды боевиков вооруженной оппозиции встретили атаку САА огнём из тяжёлого вооружения, как сообщает новостной портал Halab Today. В оккупации боевиков до сих остается поселок Аль-Бадрия, в окрестностях которого произошло столкновение САА с отрядами радикалов. В ходе взаимных артиллерийских и ракетных обстрелов был нанесён материальный ущерб – боевики потеряли несколько установок и огневых точек у поселков Джиб-Сулейман, Хавиджа и у деревни Бейт ар-Рас.

За последние сутки российской частью представительства Центра примирения враждующих сторон было зафиксировано 21 случая провокации со стороны джихадистов. В Идлибе зафиксировано восемь случаев открытия огня боевиками, на северо-востоке Латакии – шесть, пять случаев отмечаются в Алеппо, в Хаме – два обстрела. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня.

Провинция Ракка

На севере Ракки в районе деревни Тель-Саман два курдских боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли при детонации самодельной бомбы, установленной на обочине. Как сообщает новостной портал Alk Habour, пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение на SDF. Курдские радикалы обвиняют террористов ИГИЛ1, которые продолжают совершать вылазки в зоны контроля «Демократических сил».

Как сообщает Anna News, лагерь для беженцев на северной окраине города Айн-Исса полностью пуст. Местные источники опубликовали фотографии пустующих палаток заброшенного лагеря. Напомним, что он находится на линии разграничения сторон протурецких сил и курдских радикалов, ранее в лагере проживали курды из кантона Африн и содержались пленные террористы ИГИЛ.

Подконтрольный боевикам SDF муниципалитет поселка Аль-Хамарат вынес решение о закрытии нескольких местных пекарен. Распоряжение было издан одним из командиров SDF Хафалем Азизом. Причины подобного распоряжения неизвестны. Как передает Telegram-канал Syria Life, пекарни покрывали потребности сразу нескольких окружных населенных пунктов, новость об их закрытии вызвала волну массового недовольства самоназванной курдской администрацией. В местных мечетях арабские имамы призывали население выйти на демонстрации с требованиями открыть все закрытые пекарни и привлечь к ответственности виновных.

Провинция Хама

В долине Аль-Габ на севере провинции также отмечается активизация отрядов джихадистов. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), группировки вооруженной оппозиции и боевики «Тахрир аш-Шам» нанесли удар по укреплениям правительственных сил. Согласно данным источников, приближенных к боевикам, в ходе обстрела были убиты нескольких военнослужащих у поселка Хувейз, но официального подтверждения потерь САА в личном составе пока не поступало.

Как сообщает агентство Anna News, правительственные силы стягивают подкрепления, включая тяжелую военную технику, на север провинции для массированной атаки позиций альянса «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

По сообщению медиаресурса Alk Habour, подкрепление для российской военной полиции прибыло в город Дербасия, где приступили к строительству нового блокпоста.

В зоне проведения операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии схвачены 104 террориста, которых доставили для суда в турецкую провинцию Шанлыурфа. По решению прокуратуры 99 террористов арестованы, а следствие в отношении пяти боевиков продолжается. Как передает агентство Anadolu, против боевиков возбуждены уголовные дела по статьям УК Турции «Нарушение единства государства и целостности страны», «Причастность к вооруженной террористической организации» и «Покушение на убийство».

В окрестностях города Рас-аль-Айн протурецкие ополченцы обнаружили два тайника со взрывчаткой в ходе рейда. Ранее боеприпасы принадлежали боевиками курдских отрядов SDF. Напомним, что Рас-аль-Айн был освобожден от курдских боевиков в начале октября в ходе операции ВС Турции «Источник мира», однако при отступлении курдские радикалы бросили множество складов и намеренно минировали поля и жилые кварталы. Турецкие саперы до сих пор ведут работы в окрестностях города по разминированию.

1 Организация запрещена на территории РФ.