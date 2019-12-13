Менеджер девушек для консумации рассказала о секретах работы party girl

Москва, 13 декабря. Party girl или девушки для консумации — стимулирования спроса на спиртные напитки и еду у посетителей баров — являются частью большого бизнеса, в отличие от проституции их обязанности не предусматривают интим с клиентом. О секретах «профессии» рассказала менеджер одного из агентств, которое организует представительницам прекрасного пола поездки за границу для такой работы.

Консумация стремительно набирает популярность. Многие считают ее синонимом проституции, но это не так, пояснила «Ридусу» собеседница из агентства.

«Работа на консумации не подразумевает никакого секса. Но девушки в погоне за деньгами могут себе позволять некоторые виды сексуальных ухищрений. Некоторые клубы за это наказывают. Например, в Грузии если хозяин бара узнает о секс-услугах party girl, то он в этот же день разрывает с ней контракт и отправляет восвояси», — объяснила она.

По словам девушки, консумация есть в любой стране и практически в каждом крупном городе. При этом в разных государствах она может различаться.

Менеджер рассказала, что поиск девушек для консумации — это огромный бизнес. Чтобы заключить контракт, претендентка заполняет анкету и записывает видео с проходкой. Затем эта информация направляется в бары за границу.

Если хозяину заведения нравится ее кандидатура, то он платит агенту примерно 300 долларов, и party girl отправляется на работу. Обычно контракт заключается примерно на месяц.

О конкретном типаже таких девушек сказать сложно, призналась менеджер, поскольку в разных странах визуальные пожелания отличаются.

Из общих черт party girl можно выделить открытую, сексуальную, облегающую одежду и максимальный возраст, который, как правило, может достигать 30 лет. В редких случаях, если девушка очень красивая, допустить к такой работе ее могут до 35 лет. По словам менеджера, чаще всего perty girl становятся студентки последних курсов или выпускницы.

В этой сфере возможен карьерный рост: опытные party girl становятся агентами или скаутами, то есть сами начинают искать кандидаток для консумации в барах. Собеседница «Ридуса» рассказала, что доход опытных представительниц этой сферы может начинаться от пяти тысяч евро в месяц.

Если девушка оказывается не способной работать, то есть не выполняет норму по стаканам, ее быстро увольняют. В этом бизнесе очень высокая конкуренция — единовременно в баре могут работать сразу 40 красавиц.

В случае, если девушка попадается полиции как нелегал и ее высылают из страны, деньги на билет она ищет самостоятельно.