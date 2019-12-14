Госдума одобрила повышение МРОТ и вернула «курилки» в аэропорты. Россия за неделю. ФАН-ТВ

В Совфеде поддержали закон о наказании для чиновников
В российском Совете Федерации поддержали законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан. Об этом ФАН рассказал депутат Госдумы и автор инициативы Александр Старовойтов. Документ предполагает дополнительную ответственность для должностных лиц, в частности, для любителей похамить. Депутат напомнил, что сейчас в нашей стране есть уголовная статья за оскорбление власти, а новый закон призван «восстановить баланс» для остальных граждан. Незадолго до этого российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по правам человека поддержал идею таких поправок. Старовойтов в свою очередь надеется, что после слов президента этот процесс ускорится.
МРОТ вырастет, а «курилки» вернутся в аэропорты
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении несколько законопроектов. Один из них связан с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ). С января он составит 12 130 рублей — на 850 больше, чем тот же показатель 1 января 2019-го. С началом каждого нового года эта сумма будет равняться прожиточному минимуму за второй квартал года прошедшего. Или даже превышать эту планку. Другие поправки коснулись льготников. Теперь им будет проще узнать информацию о выплатах, которые им положены, но о которых они могли не знать. Функции станут доступны в колл-центрах, через портал «Госуслуги», по телефону или в ходе личного обращения в компетентные органы. И, наконец, еще одна инициатива крайне порадует курильщиков, особенно тех, кто сильно нервничает перед полетами. В аэропорты спустя шесть лет после запрета возвращаются «курилки» — специальные комнаты с системой вентиляции. Впрочем, сторонникам ЗОЖ это едва ли причинит какой-то вред: согласно закону, такие помещения не должны быть даже видны другим пассажирам. И уже совсем скоро «курилки» могут появиться в транзитных зонах.
В Москве похоронили Юрия Лужкова
В Москве простились с бывшим мэром столицы, одним из самых известных российских политиков Юрием Лужковым. В четверг его похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемония началась в храме Христа Спасителя, где собралось множество гостей: члены семьи, друзья, коллеги, общественные деятели и политики. В их числе президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, что Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене, где лечился от болезни сердца. Недуг дал осложнения, а затем вылился в инфаркт — операция политику не помогла. Пост мэра Москвы он занимал с 1992 по 2010 годы. За это время он нажил немало критиков, однако нынешние власти во главе с Владимиром Путиным его заслуги оценили высоко. Президент назвал экс-мэра ярким и смелым политиком, который многое сделал для развития Москвы.
«Я считаю, что Лужков сыграл очень важную роль не только в восстановлении Москвы, но и в начале восстановления страны, потому что он пришел в качестве мэра в 1992 году. Была самая эпоха развала, безвременья, когда старое рухнуло, а новое еще только начало появляться, рождалось, прямо скажем, в больших социальных и экономических муках. Думаю, что это трагическая случайность, его смерть. Его сердце, думаю, выдержало бы еще не один год», — убежден член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Руслан Горринг осужден за мошенничество
3,5 года колонии. Такой приговор услышал экс-заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг. Он признан виновным в махинациях на сумму 24,6 млн рублей. По версии следствия, с 2009 по 2010 годы Руслан Ганижев (это его настоящая фамилия) получил от одного из бизнесменов около 19 млн рублей за покровительство в Ленинском районе Подмосковья. Фигурант дела на тот момент был доверенным лицом Александра Газейкина, главы местного райсовета депутатов. Средства переводилась фирмам-однодневкам, причем в 2011-м Ганижев получил дополнительный транш (более 5 млн рублей), после чего впервые был задержан. Ему вручили подписку о невыезде, но мужчина скрылся от следствия, сменил фамилию и отчество. Этому примеру последовали ближайшие родственники Руслана (теперь уже Горринга). Но в марте этого года он вновь попался оперативникам, хотя широкую известность обрел еще в январе. Тогда в соцсетях появилось видео, на котором Горринг нецензурно отзывался о работе и сотрудниках Росгеологии. Как итог, был уволен за нарушение корпоративной этики.
Суд приговорил фигурантов дела о теракте в Петербурге
Силовики ФСБ нагрянули к «любителям экстремизма» на севере России. В Мурманске задержан сторонник запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор». В руки оперативников мужчина попался, когда был в своем тайнике, где прятал самодельную бомбу высокой мощности и готовился к теракту. Взрыв намечался в одном из зданий местного самоуправления, но, к счастью, этого не произошло. О задержанном известно немного: ему 36 лет, он гражданин России. И сейчас ждет итогов расследования. Тем временем фигуранты дела о теракте в петербургском метро 2017 года на этой неделе уже услышали приговоры. Главный обвиняемый Аброр Азимов получил пожизненный срок, его пособники — от 19 до 28 лет. Всего на скамье подсудимых оказались 11 человек. Напомним, что взрыв прогремел в Северной столице 3 апреля 2017-го между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Бомбу в действие привел смертник. Жертвами трагедии стали 15 человек. В тот же день еще одно самодельное взрывное устройство нашли на станции «Площадь Восстания», но его удалось вовремя обезвредить.
Сборная России по боксу не поедет на Олимпиаду в Токио
Внезапный контрудар нанесли российские боксеры по недавнему решению WADA. Наши бойцы не поедут на Олимпийские игры 2020 года под нейтральным флагом. Об этом изданию РИА Новости рассказал генсек Федерации бокса России Умар Кремлев. По его словам, без флага и гимна нашей страны участие в турнире попросту бессмысленно. Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных соревнований, в том числе от олимпиад, на четыре года — по делу о допинговых махинациях, в которых WADA винит Москву. Решение уже поддержал Международный олимпийский комитет (МОК), и это значит, что в следующем году на играх в Токио наши атлеты выступят под нейтральным флагом — второй раз подряд, начиная с Пхенчхана-2018. Участвовать смогут лишь спортсмены, доказавшие, что они никак не связаны с допингом. Впрочем, до конца года у России еще есть время обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде Лозанны.