Госдума одобрила повышение МРОТ и вернула «курилки» в аэропорты. Россия за неделю. ФАН-ТВ

В Совфеде поддержали закон о наказании для чиновников В российском Совете Федерации поддержали законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан. Об этом ФАН рассказал депутат Госдумы и автор инициативы Александр Старовойтов. Документ предполагает дополнительную ответственность для должностных лиц, в частности, для любителей похамить. Депутат напомнил, что сейчас в нашей стране есть уголовная статья за оскорбление власти, а новый закон призван «восстановить баланс» для остальных граждан. Незадолго до этого российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по правам человека поддержал идею таких поправок. Старовойтов в свою очередь надеется, что после слов президента этот процесс ускорится.

МРОТ вырастет, а «курилки» вернутся в аэропорты Госдума приняла в третьем, окончательном чтении несколько законопроектов. Один из них связан с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ). С января он составит 12 130 рублей — на 850 больше, чем тот же показатель 1 января 2019-го. С началом каждого нового года эта сумма будет равняться прожиточному минимуму за второй квартал года прошедшего. Или даже превышать эту планку. Другие поправки коснулись льготников. Теперь им будет проще узнать информацию о выплатах, которые им положены, но о которых они могли не знать. Функции станут доступны в колл-центрах, через портал «Госуслуги», по телефону или в ходе личного обращения в компетентные органы. И, наконец, еще одна инициатива крайне порадует курильщиков, особенно тех, кто сильно нервничает перед полетами. В аэропорты спустя шесть лет после запрета возвращаются «курилки» — специальные комнаты с системой вентиляции. Впрочем, сторонникам ЗОЖ это едва ли причинит какой-то вред: согласно закону, такие помещения не должны быть даже видны другим пассажирам. И уже совсем скоро «курилки» могут появиться в транзитных зонах.

В Москве похоронили Юрия Лужкова В Москве простились с бывшим мэром столицы, одним из самых известных российских политиков Юрием Лужковым. В четверг его похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемония началась в храме Христа Спасителя, где собралось множество гостей: члены семьи, друзья, коллеги, общественные деятели и политики. В их числе президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, что Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене, где лечился от болезни сердца. Недуг дал осложнения, а затем вылился в инфаркт — операция политику не помогла. Пост мэра Москвы он занимал с 1992 по 2010 годы. За это время он нажил немало критиков, однако нынешние власти во главе с Владимиром Путиным его заслуги оценили высоко. Президент назвал экс-мэра ярким и смелым политиком, который многое сделал для развития Москвы. «Я считаю, что Лужков сыграл очень важную роль не только в восстановлении Москвы, но и в начале восстановления страны, потому что он пришел в качестве мэра в 1992 году. Была самая эпоха развала, безвременья, когда старое рухнуло, а новое еще только начало появляться, рождалось, прямо скажем, в больших социальных и экономических муках. Думаю, что это трагическая случайность, его смерть. Его сердце, думаю, выдержало бы еще не один год», — убежден член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Руслан Горринг осужден за мошенничество 3,5 года колонии. Такой приговор услышал экс-заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг. Он признан виновным в махинациях на сумму 24,6 млн рублей. По версии следствия, с 2009 по 2010 годы Руслан Ганижев (это его настоящая фамилия) получил от одного из бизнесменов около 19 млн рублей за покровительство в Ленинском районе Подмосковья. Фигурант дела на тот момент был доверенным лицом Александра Газейкина, главы местного райсовета депутатов. Средства переводилась фирмам-однодневкам, причем в 2011-м Ганижев получил дополнительный транш (более 5 млн рублей), после чего впервые был задержан. Ему вручили подписку о невыезде, но мужчина скрылся от следствия, сменил фамилию и отчество. Этому примеру последовали ближайшие родственники Руслана (теперь уже Горринга). Но в марте этого года он вновь попался оперативникам, хотя широкую известность обрел еще в январе. Тогда в соцсетях появилось видео, на котором Горринг нецензурно отзывался о работе и сотрудниках Росгеологии. Как итог, был уволен за нарушение корпоративной этики.

Суд приговорил фигурантов дела о теракте в Петербурге Силовики ФСБ нагрянули к «любителям экстремизма» на севере России. В Мурманске задержан сторонник запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор». В руки оперативников мужчина попался, когда был в своем тайнике, где прятал самодельную бомбу высокой мощности и готовился к теракту. Взрыв намечался в одном из зданий местного самоуправления, но, к счастью, этого не произошло. О задержанном известно немного: ему 36 лет, он гражданин России. И сейчас ждет итогов расследования. Тем временем фигуранты дела о теракте в петербургском метро 2017 года на этой неделе уже услышали приговоры. Главный обвиняемый Аброр Азимов получил пожизненный срок, его пособники — от 19 до 28 лет. Всего на скамье подсудимых оказались 11 человек. Напомним, что взрыв прогремел в Северной столице 3 апреля 2017-го между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Бомбу в действие привел смертник. Жертвами трагедии стали 15 человек. В тот же день еще одно самодельное взрывное устройство нашли на станции «Площадь Восстания», но его удалось вовремя обезвредить.