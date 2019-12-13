Политолог рассказал о новых особенностях антироссийских санкций ЕС

Симферополь, 13 декабря. Евросоюз в очередной раз готовится продлить антироссийские санкции, хотя с каждым годом Брюсселю становится все сложнее это делать. Такое мнение в пятницу высказал крымский политолог Владислав Ганжара.

По его словам, это стало одной из особенностей, которая появилась с недавних пор в санкционном механизме ЕС.

«Евросоюзу все сложнее прийти к консенсусу при принятии решения о продлении антироссийских санкций, ведь заинтересованных в отмене, смягчении и частичном снятии санкций все больше. Это, в первую очередь, государства, которые играют ключевую роль в ЕС», — пояснил Ганжара радио Sputnik.

Другой особенностью стало реальное снижение товарооборота с Россией и рост упущенной выгоды для европейских компаний. Многие страны ЕС сегодня начинают ясно осознавать, что сами терпят убытки из-за санкций, в то время как Россия активно работает над импортозамещением в условиях экономических ограничений. В политическом же плане санкции и вовсе ни на что не влияют. Вряд ли кто из западных партнеров всерьез рассчитывает на то, что санкции заставят Россию поменять свою позицию, считает политолог.

Лидеры европейских стран на саммите в четверг согласовали политическое решение об очередном продлении санкций против России на полгода. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что санкции уже давно не несут экономических угроз для России. Напротив, они помогли сплотить общество и решить ряд экономических вопросов.