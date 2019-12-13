Продюсер анонсировал возвращение Губина на сцену

Москва, 13 декабря. Поп-звезда 90-х, певец Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил музыкальный продюсер Тарас Ващишин.

Несколько дней назад он опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с Андреем Губиным. Ващишин отметил, что у него хорошие новости для поклонников артиста. Он анонсировал возвращение исполнителя на сцену.

«Теперь я чувствую: он вернется», — сказал продюсер.

В комментарии журналу StarHit Ващишин отметил, что у Губина сейчас все хорошо, и они вместе занимаются творчеством.

«У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим», — рассказал саундпродюсер.

Он добавил, что назвать точные сроки возвращения Губина на сцену не может, однако заверил, что оно состоится.

Как напоминает «Газета.Ru», в последние годы Андрей Губин не появлялся на сцене, но продолжал заниматься музыкой и писал песни. Несколько лет назад артист рассказал, что страдает от постоянных лицевых болей. Андрей Губин пропал с телеэкранов на самом пике своей популярности. СМИ сообщали, что в 2004 году врачи диагностировали у исполнителя болезнь нервной системы, которая вызывает лицевые боли.

В 2009 году Андрей Губин представил свою последнюю песню и заявил об уходе со сцены. По слухам, живет исполнитель в Сочи.