Резолюция о геноциде армян – инструмент политического давления США на Турцию

Конгресс США принял резолюцию о признании геноцида армян. Однако время принятия резолюции американскими властями показывает, как Вашингтон использует этот документ в качестве политического давления на Анкару. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Резолюция верхней палаты парламента США содержит в себе призыв не допускать попыток вовлечь американские власти или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян «или любого другого геноцида».

Кроме того, признание геноцида армян всегда вызывало споры между Турцией и другими странами, в том числе США. Обсуждение этой проблемы велось не один год. Однако данное решение властей США было принято на фоне ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.

Владимир Соловейчик подчеркивает, что факт принятия подобной резолюции в Сенате США не является чем-то исключительным или агрессивным. Это признание тех исторически реалий, которые имели место 104 года назад. Однако нужно уделить внимание причинно-следственным связям, которые привели к принятию этого документа со стороны США, считает он.

«Момент принятия совпал с пиком противоречий внутри НАТО между президентами США и Турции, — объяснил Соловейчик. — К тому же сейчас идет период конфликтов между американскими и турецкими властями по поводу закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Принятие резолюции произошло, когда идут вооруженные операции Турции против курдов на севере Сирийской Арабской Республики. В этом районе курдские подразделения, которые воюют с турецкой армией, поддерживались и снабжались финансово США».

Таким образом, подобная резолюция – есть асимметричный ответ на действия турецких властей в сфере закупок российского вооружения и на вооруженный конфликт с курдскими радикалами на севере Сирии, утверждает эксперт.

«Это факт, что произошло совпадение по времени, и тут есть прямая причинно-следственная связь. В этом плане лицемерие американских сенаторов налицо. Если бы они приняли эту резолюцию сами по себе из любви к исторической истине или из сострадания к армянскому народу, то это был бы один вариант. Но, если они принимают этот документ с геополитическим расчетом по тому, как использовать подобную резолюцию для торговли с режимом Эрдогана – это другой вариант. Можно осуждать лицемерие американской политики, т. к. подобного рода резолюции используются как козырь в дипломатической, внешнеторговой и оборонной политике США», — пояснил собеседник ФАН.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов ИГ1 (организация запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов группировки ИГ.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии.

До этого ФАН опубликовал собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

Позднее вышла вторая часть масштабного расследования, раскрывающая объемы помощи, оказываемой террористам ИГ Соединенными Штатами. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.