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Крупный пожар тушат на складе с тканями в Москве

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Крупный пожар возник на складе с тканями в МосквеМосква, 13 декабря. Крупный пожар возник на складе с тканями на Варшавском шоссе в столице. К настоящему моменту площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров.

По данным РИАМО, из горящего склада валит густой черный дым, а также взрываются газовые баллоны. В настоящее время на месте возгорания работают пожарные расчеты. В тушении пожара задействован вертолет Ка-32А, который оборудован специальным устройством, позволяющим сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды.

Кроме того, на месте пожара работает передвижная лаборатория МЧС РФ, специалисты которой следят за концентрацией вредных частиц продуктов горения в воздухе, передает «Вечерняя Москва».

Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию с места пожара на юге Москвы. На видео можно увидеть густой черный дым, который валит из-под крыши полыхающих складских помещений. К тушению возгорания привлечены более 100 человек и 35 единиц специальной техники. На горящем складе произошло несколько обрушений, в результате чего пострадал пожарный.

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Источник: РИАМО
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