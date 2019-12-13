Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Москва, 13 декабря. Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 6,25% годовых. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.

В Банке России пояснили, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, а рост ВВП пока что остается нестабильным. По итогам года инфляция должна составить 2,9-3,2%, а в 2020 году —3,5-4%.

«Рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. Безработица вблизи исторически низких уровней обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения», — говорится в официальном сообщении.

ЦБ также не исключает дальнейшего понижения ключевой ставки в первые шесть месяцев следующего года, сообщает RT.

О вероятности снижения ключевой ставки в декабре ранее сообщал аналитик Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. В начале месяца он заявил, что ЦБ снизит ставку на 50 базисных пунктов в ответ на низкую инфляцию и слабый потребительский спрос. Сбербанк прогнозировал снижение ключевой ставки до 6,5% и ожидал сохранение этого показателя в ближайшие два года.