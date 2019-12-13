Модель Анна Лисовская рассказала о жизни в заключении

Москва, 13 декабря. Модель Анна Лисовская заявила, что ей очень тяжело далось заключение в СИЗО. Знаменитость подробно рассказала о жизни в пенитенциарном учреждении.

Она отметила, что очень тяжело пережила полуторагодовое заключение в изоляторе. Модель до сих пор не верит, что ее освободили.

«На самом деле я просто еще не могу поверить, что мне не нужно держать руки за спиной и мне не нужно выходить сегодня на вечернюю проверку», — поделилась Лисовская.

По словам девушки, жизнь под арестом многому научила ее, и изменила нравственные ценности. Особенно значимо для нее сейчас – встретиться с близкими, передает «Пятый канал».

«Самое важное я для себя поняла, что никакие материальные ценности так не важны, как улыбка матери», — отметила Лисовская.

Она добавила, что нахождение в неволе никак не сломало ее, при этом модель ни разу не конфликтовала с сотрудниками учреждения и сокамерницами.

Модель готова отстаивать свою невиновность в предстоящих судебных разбирательствах.

Анна Лисовская была заключена в СИЗО после того, как бизнесмен Константин Шарыго обвинил ее в попытке совращения своей несовершеннолетней дочери. По версии коммерсанта, модель отправляла порнографические снимки девочке.

Ранее, в 2016 году, Лисовская обвинила 24-летнего сына Шарыго в избиении и изнасиловании, после чего мужчина на год был заключен в СИЗО.