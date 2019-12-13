Зеленский хочет упростить выдачу гражданства россиянам с армейской выучкой

Киев, 13 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предполагает упрощение выдачи гражданства россиянам. Об этом в пятницу сообщила администрация президента Украины.

Глава государства предлагает выдавать украинские паспорта по упрощенной схеме россиянам, которые проходили военную службу или сбежали из страны.

«Предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, являющихся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта, и подвергнувшихся в своей стране преследованиям», — говорится в сообщении.

При этом просители должны будут предоставить декларацию об отказе от иностранного гражданства. Документ также сокращает число независящих от просителя причин, по которым он не может аннулировать свое иностранное гражданство, пересматривает основания для потери украинского гражданства и уточняет основания для отказа в выдаче паспорта. Кроме того, проект закона расширяет круг лиц, которые имеют право просить гражданство в связи с украинским происхождением.

Отметим, что в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского паспорта в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины. Речь идет об украинцах, родившихся и проживающих в Крыму, а также их семьях. При этом у них не должно быть иностранного гражданства.

Аналогичное право получили украинцы, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, статус беженца или вид на жительство.Путин также распорядился выдать гражданство жителям ДНР и ЛНР.