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Продюсер Элины Чага прокомментировала уход певицы от Леонида Агутина

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Продюсер Элины Чаги прокомментировала уход певицы от Леонида Агутина

Полуфиналистка второго сезона телевизионного шоу «Голос» Элина Чага рассталась со своим продюсером Леонидом Агутиным. Пресса долгое время приписывала им роман, однако представители музыкантов уверяют, что Элину и Агутина, который, к слову, уже 20 лет состоит в браке с певицей Анжеликой Варум, до недавнего времени связывали исключительно рабочие отношения.

Леонид Агутин был наставником 20-летний Элины Чага на проекте «Голос», а после кубанская красавица заключила пятилетний контракт с его продюсерским центром. Агутин писал для Элины песни, а журналисты писали о вспыхнувшем между ними романе, который разворачивался чуть ли не на глазах у супруги Леонида.

Продюсер Элины Чаги прокомментировала уход певицы от Леонида Агутина

Однако все стороны это треугольника отрицали любовную связь. Леонида Агутина подобные вопросы приводили в бешенство, а Анжелику Варум — даже забавляли.

«Мне жаль, если я произвожу на вас впечатление человека, который чего-то не понимает», — отвечала законная жена Агутина.

Продюсер Элины Чаги прокомментировала уход певицы от Леонида Агутина

И вот на днях пресса запестрила сообщениями о разрыве между Агутиным и Элиной Чага. Причем информация подавалась так, будто речь идет о разрыве любовных отношений.

Но пресс-секретарь Леонида Агутина Наталия Николенко в комментарии Федеральному агентству новостей назвала эти новости «глупостью», поскольку Элину Чага и Агутина связывали исключительно рабочие дела. При этом о причинах ухода девушки из продюсерского центра Леонида Агутина она посоветовала узнать у представителей певицы.

Продюсер Элины Екатерина Минкевич в свою очередь сообщила, что расставание певицы с Агутиным произошло еще в сентябре этого года — Чага просто не стала продлевать контракт, потому что хочет быть самостоятельной артисткой. И это было расставание не двух влюбленных, как преподносят СМИ, а двух творческих единиц, подчеркнула представительница Элины.

«Журналистам свойственно преувеличивать или приукрашивать, но на самом деле Элина просто не стала продлевать контракт с продюсерским центром Леонида», — сказала Минкевич, добавив, что Чага продолжит исполнять песни, написанные Агутиным специально для нее, потому что уход из продюсерского центра состоялся спокойно, без скандалов.

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