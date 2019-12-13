Дочь Льва Дурова скончалась после продолжительной болезни

Москва, 13 декабря. Российская актриса театра и кино Екатерина Дурова скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

«После продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова», — говорится в сообщении.

Дурова являлась дочерью народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко. В 1976 году Екатерина Дурова поступила в ГИТИС, после окончания которого в начала работать в Театре на Таганке. Позднее актриса продолжила свою карьеру в Театре на Малой Бронной.

Актриса участвовала в съемках фильмов «Школьный вальс», «Юрьев день», а также в некоторых эпизодах детского юмористического киножурнала «Ералаш».