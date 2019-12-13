Сенатор назвал главную цель провокаций «Ан-Нусры»* и «Белых касок» в сирийском Идлибе

Террористы, связанные с группировкой «Джебхат ан-Нусра1», готовят новую провокацию на территории сирийской провинции Идлиб. Как сообщили представители Минобороны РФ, боевики совместно с членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» планируют инсценировать последствия применения «химического оружия» против мирного населения в южной части идлибской зоны деэскалации.

Вчера российский Центр по примирению враждующих сторон в брифинге объявил о подготовке инсценировки. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» намерены сделать фото- и видеоматериалы инсценировки для распространения через ресурсы в Интернет, а также в ближневосточных и западных СМИ. В «применении химоружия против мирных жителей» вновь планируют обвинить Сирию и Россию.

Глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков призвал главарей боевиков «отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Напомним, начиная с апреля 2019 года российское военное ведомство неоднократно предупреждало о подготовке провокаций с химическим оружием. «Вскормленные» «Аль-Каидой»1 террористы «Ан-Нусры» (обе группировки запрещены на территории РФ) стояли и за предыдущими провокациями, осуществленными в Хан-Шейхуне и Думе. Эти фейки были неоднократно разоблачены — как международными экспертами, так и их непосредственными участниками.

В апреле стало известно расположение химических лабораторий боевиков и складов готовых отравляющих веществ — ключевой из них располагался тогда в районе города Джиср аш-Шугур, где расположен один из штабов «Белых касок». Тогда ЦПВС успел заранее предупредить о подготовке провокации — террористы сняли сюжет о «гибели» целой семьи в результате якобы «использования химоружия». Постановочный сюжет был снят в районе города Мурек.

Причастность стран Запада к провокациям с «химоружием» несомненна — ЦПВС заранее предупреждал, что сотрудники спецслужб Бельгии и Франции в Идлибе встретились с полевыми командирами «Тахрир аш-Шам».

Информационная война против Сирии и России не прекращалась в течение всего года — в мае «Белые каски» и связанная с ними так называемая «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) повторили попытку, раскручивая вброс об «обстреле снарядами с хлором» на севере провинции Латакия. Очередная «химическая атака» оказалась разоблачена практически мгновенно — получивший «отравление» боевик всего лишь надышался пылью в подземных укреплениях «Тахрир аш-Шам» во время сирийского обстрела.

Репутация «Белых касок» оказалась серьезно подмочена после того как в Сети оказались видеозаписи «репетиции» в одном из госпиталей на юге Идлиба. Завернутые в саваны «жертвы химатаки» хихикали, лежа на больничных койках, пока оператор с «постановщиком» из «Белых касок» объясняли им, как правильно изображать трупы во время съемок.

Действия Центра по примирению враждующих сторон — очень эффективный метод для того, чтобы пресечь провокации идлибских боевиков и «Белых касок», считает член Совета Федерации Игорь Морозов. Сейчас планы британских спецслужб направлены в первую очередь на срыв мирного процесса в Сирии, заявил он в интервью Федеральному агентству новостей, а ресурсы боевиков сильно ограничены.

«Главная защита от их провокаций — это информация, это предупреждения через масс-медиа, и я думаю, что это один из основных методов, которые могут остановить этих бандитов и западные спецслужбы», — выразил уверенность сенатор в разговоре с ФАН.

По мнению Морозова, после скандалов вокруг ОЗХО и огульных обвинений против России многие западные журналисты стали гораздо осторожнее относиться к вбросам из Сирии.

«Уже многие понимают, что «Белые каски» — организация, созданная специально для провокаций, специально созданная для фейковых новостей. Западные журналисты, имеющие гражданскую позицию, уже провели собственные расследования, продемонстрировали это, — напомнил сенатор Морозов. — Для нас очень важно взаимодействие с западной прессой, мы должны работать с теми, кто аккредитован в РФ, кто официально аккредитован в Сирии, с масс-медиа Ближнего Востока, чтобы предотвращать реальные попытки создания фейков, в результате которых могут гибнуть люди».

Между тем террористы в Идлибе и «Белые каски» остаются ядом — не только для Сирии и ее союзников, но и для всего мира.

«Идлиб, пока там будут оставаться террористы, продолжит источать угрозу для мирного процесса в Сирии», — подчеркнул Игорь Морозов.

Внезапная гибель в Стамбуле основателя псевдогуманитарной организации Джеймса ле Мезюрье практически не повлияла на деятельность пособников террористов.

«Белые каски», несмотря на то, что их руководитель Джеймс ле Мезюрье погиб, живут своей жизнью под управлением британских спецслужб, — отметил сенатор. Информационная война против президента Башара Асада, против сирийского народа продолжается, они не могут успокоиться, находясь вне переговорного поля. Они не могут успокоиться, поскольку понимают, что работа конституционного комитета продолжается вне зависимости от их усилий, от их провокаций».

Напомним, для очернения роли России в сирийском конфликте Запад привлек все средства, в том числе наемников в российских «оппозиционных» СМИ. Активное участие россиян в разгроме террористического «халифата» ИГИЛ1 (группировка запрещена в РФ) поставило под удар планы США, непосредственно связанные с террористами. Благодаря оперативной работе, РФ удалось отразить большинство информационных атак со стороны западных СМИ и спецслужб — и история «Белых касок» о якобы применении «химического оружия» в Идлибе остается одним из немногих нарративов, которые могут использовать против России и Сирии «западные партнеры».

1 Организация запрещена на территории РФ.