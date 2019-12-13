МИД РФ обеспокоен испытаниями запрещенной ДРСМД ракеты США

Москва, 13 декабря. В МИД РФ прокомментировали испытание американцами ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что во внешнеполитическом ведомстве обеспокоены таким шагом США.

«Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что испытания проведены спустя всего пару месяцев после выхода США из ДРСМД. Это говорит о том, что разработки ранее запрещенного оружия велись уже давно, сообщает РИА Новости.

Напомним, США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке 2 августа, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва отвергла все обвинения, назвав их несостоятельными.

Российские и китайские власти обратили внимание на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия не будет размещать оружие, запрещенное ДРСМД, до аналогичных шагов со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент РФ Владимир Путин особо подчеркнул, что Москва не заинтересована в гонке вооружений, и отметил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, передает газета «Известия».