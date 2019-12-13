Участие в работе антироссийских НКО должно наказываться по закону, уверен сенатор

Москва, 13 декабря. Член Совета Федерации Франц Клинцевич поддержал предложение Госдумы ввести ответственность за участие россиян в мероприятиях нежелательных в РФ НКО.

Он обратил внимание на то, что финансируемые Западом некоммерческие организации устраивают для россиян тренинги за рубежом, финансируют протесты и создают в России целую сеть, единственная цель которой — расшатывать ситуацию в стране.

«Безусловно, эта инициатива абсолютно правильная. Это легализованная специальная работа против России, которая направлена на дестабилизацию ситуации в нашей стране, деформацию общественного мнения и создание деструктивных процессов в разных регионах», — пояснил Клинцевич Nation News.

По словам сенатора, коллективный Запад проводит подобную подрывную работу против России уже не первое десятилетие. Сперва он развалил Советский Союз, а теперь пытается повторить свой успех с РФ. Парламентарий считает, что в этих условиях необходимо модернизировать российское законодательство, чтобы защитить суверенитет и государственную безопасность страны.

Напомним, что летом этого года в Москве прошла серия несанкционированных акций протеста. Организаторами митингов стали представители так называемой «оппозиции», которых сняли с выборов в Мосгордуму за подделку подписей избирателей. При этом было установлено, что в организации протестов активно участвовали западные СМИ и даже иностранные дипломаты. В связи с этим в Госдуме был создан временный комитет по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ.

Руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и генеральный директор Федерального агентства новостей (входит в медиагруппу «Патриот») Евгений Зубарев представили на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ результаты собственного расследования ФАН «Анатомия протеста».

Федеральное агентство новостей установило, что так называемая «оппозиция» организовывала сходки «либералов» в центре Москвы при помощи западных агентов, в числе которых и представители США. Псевдоактивисты призывали жителей столицы выходить на улицы за дотации со стороны западных стран.