В Совфеде указали на заканчивающееся у ЕС терпение в отношении Украины

У стран Европейского союза заканчивается терпение в отношении Украины в вопросе продления антироссийских санкций и выполнения Минских соглашений; если Киев не сделает реальных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, Россия оставляет за собой право не посещать следующий саммит «нормандской четверки». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Европа продлила санкции

Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил в пятницу продление Европейским союзом на полгода экономических санкций против Российской Федерации.

«Что касается России и Украины, мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в «нормандском формате» в Париже (9 декабря). Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев», — заявил Мишель.

Он заметил, что Европейский союз «считает, что выполнение Минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными».

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

У Европы заканчивается терпение

Как отметил Олег Морозов, антироссийские санкции будут продлевать до тех пор, пока не произойдут какие-то реальные изменения в Донбассе. Сама идея того, что Россия якобы виновата в этой ситуации в ЕС жива, не умирает и никто ее не поменял.

«Если представить себе, что по вине Украины, собственно, это сегодня и происходит, ситуация в Донбассе не будет меняться или будет меняться в каких-то маленьких частях, как это произошло, но в целом все останется как прежде, в любом случае обвинять в этом будут Россию. Так заложено в самой идее санкций, в самом отношении к этому конфликту. В ЕС не признают, что это гражданская война, они полагают, что там присутствует в том или ином виде Российская Федерация, что она недостаточно активно влияет на позицию Донбасса — ЛНР и ДНР. И поэтому ведут себя таким образом», — пояснил Олег Морозов.

Тем не менее, согласно прогнозу сенатора, санкции Европейского союза — не бесконечный процесс. По мнению политика, следующая итерация «нормандского формата», если Украине не приедет на встречу «четверки» с реальным решением военного конфликта в Донбассе, что вероятнее всего и произойдет, может изменить позицию Европейского союза. Потому что такая долгая война у себя под боком ЕС не нужна.

«Она несет всяческие угрозы, в том числе для экономической безопасности Европы. Поэтому пока санкции есть, но в перспективе эта позиция может поменяться. Терпение у Евросоюза не безграничное, все понятнее становится, кто на самом деле несет ответственность за продолжение конфликта в Донбассе. Позиция России ясна — мы готовы содействовать выполнению ДНР и ЛНР Минских соглашений и при случае пользоваться своим влиянием на республики Донбасса во внутриукраинском конфликте. Мы могли бы помогать тому, чтобы Донецк и Луганск согласились на процесс урегулирования в рамках «Минска». Хотя он им, скажем прямо, не очень нравится. Это для них большой и тяжелый компромисс», — добавил Олег Морозов.

По мнению сенатора, следующая встреча в «нормандском формате», которую ждут через четыре месяца, должна показать со стороны Украины значительный путь по урегулированию военного конфликта в Донбассе и наступлению мира. Если украинский лидер Владимир Зеленский таких предложений не привезет, то «нормандский формат» на этом заканчивается, уверен политик.

«Боюсь, если станет понятно, что ничего не идет, мы на «нормандский саммит» просто не поедем», — заключил Олег Морозов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.