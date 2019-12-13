Помощника Вишневского будут изгонять из ЗакСа за коррупцию

Уже больше недели комиссия по этике Законодательного собрания Петербурга под руководством вице-спикера Сергея Соловьева разбирает документальные подтверждения коррупционных действий одного из помощников депутата Бориса Вишневского Александра Кобринского. В ближайшее время он будет лишен занимаемой должности.

Как сообщил источник из близких друзей Вишневского, Кобринского подозревают в более чем десятке случаев, когда он, пользуясь своим положением, получал деньги от различных заинтересованных лиц. Первоначально комиссия планировала собраться 6 декабря, однако заседание не состоялось. Не исключено, что перенос обсуждения или замалчивание проблемы говорят о поиске других нарушений и проявлений коррупции со стороны Вишневского и его помощников. Однако не стоит отрицать и возможность намеренного затягивания процесса, инициированного Вишневским через своих влиятельных друзей.

«Вполне вероятно, речь идет и о так называемом «градозащитном шантаже», когда Вишневский и его помощники устраивали митинги и пикеты ради интересов своих бизнес-партнеров», — рассказал источник.

Однако он уверен, что Кобринский, которого вскоре все же обвинят, лишь «пешка», которой пришлось пожертвовать Вишневскому.

Повышенный интерес комиссии по этике ЗакСа к Кобринскому появился после скандальной истории с МО «Литейный округ». Помощник Вишневского устраивал саботаж с целью сделать муниципальным главой совета другого помощника Вишневского — Арсения Афиногенова. Несмотря на то, что манипуляции Кобринского были признаны Дзержинским районным судом незаконными, Афиногенов продолжает себя называть главой МО. Хотя до переизбрания эту роль выполняет действующий глава совета Павел Дайняк.

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Очевидно, что такая деятельность помощников не могла осуществляться без четкого контроля со стороны самого Вишневского. Оставаясь в тени и действуя руками Афиногенова, депутат ЗакСа фактически захватил власть в Литейном округе.

Вишневский предпочитает осуществлять подрыв системы работы местных округов руками своих помощников. Источник в окружении Вишневского подтвердил, что деятельность депутата стала центром внимания не только комиссии по этике ЗакСа, но и самой партии «Яблоко». Ведь Вишневский пытается сконцентрировать в своих руках власть, используя коррупцию и партийный ресурс. Не исключено, что деятельность Вишневского вскоре отдельно будет рассмотрена внутрипартийными органами.

Махинации с банковскими картами

Вишневский неоднократно использовал своих помощников для решения различных вопросов. В том числе для финансового обогащения. Ранее СМИ стало известно, что Вишневский использует банковские карты своих помощников, чтобы расплачиваться в личных интересах. В частности, речь идет о еще одном помощнике — Александре Балаяне, картами которого депутат проводил оплату личных покупок.

Босс изъял карту Балаяна для «контроля материальных трат». Однако с нее раз за разом списывались деньги, о чем владельцу карты приходили оповещения. В частности, 4 мая в 15.16 было списано 190 рублей за покупки в городе Пушкин, а также 21 и 27 мая в Москве — на покупки в кафе «Шоколадница» и на оплату проезда в метро. Проанализировав соцсети Вишневского, выяснилось, что в указанные даты депутат ЗакС находился в городах, где производились траты с карты Балаяна.

Фотографию с чеком в подтверждение нам сбросил близкий знакомый депутата. У него вызывает удивление, что Вишневский всегда расплачивался только чужими картами.

«Другими словами, Балаян выступает для Вишневского неким «карманом», в который можно без риска для себя помещать полученные от государства средства. А скорее всего, депутат попросту пользуется своим главенствующим положением по отношению к Балаяну и остальным и забирает у них все деньги. Но дает им политический вес», — уточнил источник.

Однако такие действия являются мошеннической схемой, позволяющей наживаться на городском бюджете. Таким образом, Вишневский просто похищает средства, которые выделяются ему на помощников.

Согласно уставу ЗакСа, каждый депутат имеет право нанять помощников. На их обеспечение депутату выделяются средства из бюджета. Согласно п. 4.4-1. Положения о помощнике депутата ЗакСа, в случае отказа депутата от служебного автомобиля сумма выплат помощникам составляет 200 расчетных единиц в месяц. Каждая единица оценивается в 1355 рублей. Другими словами, на обеспечение помощников Вишневскому выделяется 271 тысяча рублей в месяц или 3,2 миллиона рублей в год.

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Депутат распределяет эту сумму на зарплаты помощникам по своему усмотрению. Учитывая это, Вишневский мог попросту перечислять львиную долю средств на банковские карты Балаяна, чтобы потом использовать их в личных нуждах.

Такая схема позволяет Вишневскому играть роль честного депутата, который проживает лишь на одну заработную плату. На деле он получает через своих помощников солидную прибавку, оставаясь при этом в тени. Таким образом, Вишневский через своих помощников не только достигает политический целей в виде незаконного захвата власти в отдельных районах города, но и мошенничеством наживается на городской казне. Накажет ли его за это комиссия ЗакСа? Будем следить.