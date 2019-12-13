Миро раскритиковала «помолодевшую до состояния пластмассового младенца» Бабкину

Москва, 13 декабря. Блогер Лена Миро заявила, что сменившая имидж певица Надежда Бабкина со страхом бежит от своего возраста, и обвинила артистку в чрезмерном использовании пластики и фотошопа.

Так Миро прокомментировала недавно опубликованную в Instagram исполнительницы фотографию. Преображенная Бабкина напомнила блогеру неестественную пластмассовую куклу.

«Омолодилась с помощью операций, фоторедактора и грима до состояния пластмассового младенца», — написала она.

Для иллюстрации своих слов Миро добавила коллаж.

Скандальная блогер вынесла народной артистке диагноз «фотошоп головного мозга» и отметила, что наблюдаемые изменения свидетельствуют о том, что 69-летняя певица любыми способами хочет избежать своего возраста и боится показать неуверенность в себе.

«Очевидная пластика и фотошоп — это явное признание в том, что ты бежишь от своего возраста. И не просто бежишь, а бежишь в страхе. Это удел людей, так и не научившихся себя любить. Если в 70 лет ты боишься собственных морщин, то что-то ты явно сделала в своей жизни не так», — категорично заявила она.

В конце критического монолога Миро обратилась к своим читательницам с призывом полюбить себя и прибегать к помощи достижений современной эстетической медицины разумно, чтобы результат не оказался удручающим.

Напомним, ранее Надежда Бабкина опубликовала в своем Instagram фото в новом образе. Подписчики исполнительницы подчеркнули, что звезда стала выглядеть намного моложе. Некоторые сравнили помолодевшую артистку с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.

Однако нашлись и пользователи, солидарные с мнением Миро. Они выразили мнение, что Бабкина в погоне за молодостью потеряла чувство меры, и напомнили, что от времени не убежать.