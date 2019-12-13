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Появились подробности нападения студентки на преподавателя в колледже в Чебоксарах

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Появились подробности нападения студентки на преподавателя в колледже в Чебоксарах

Чебоксары, 13 декабря. Несовершеннолетняя студентка напала на преподавателя в одном из колледжей города Чебоксары. Соответствующую информацию подтвердил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в экономико-технологическом колледже города Чебоксары. Причины нападения пока неизвестны. У пострадавшей — поверхностные раны лица и рук. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

По словам источника агентства, нападавшая — студентка 2002 года рождения.

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