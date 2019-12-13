Житель деревни Пустошки полгода не может добиться наказания беспредельщиков

Вот уже более полугода житель деревни Пустошка Лужского района Ленинградской области Анатолий Диденко не может добиться от правоохранительных органов справедливого наказания двух хулиганов, избивших его в собственном дворе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

К счастью, громкого преступления не случилось — никто убит не был, но безнаказанность, как мы знаем, только поощряет правонарушителей к дальнейшему пренебрежению законом.

Итак, по порядку. Как следует из заявления Анатолия Диденко, написанного участковому 118-го отделения полиции ОМВД по Лужскому району Ленинградской области А.М. Захарчуку, 22 апреля в его двор вломились двое разъяренных мужчин. Один оказался соседом Диденко — владельцем дома №9 по Южной улице в деревне Пустошка. Как выяснил корреспондент ФАН, его зовут Андрей Семенов. Он живет постоянно в Санкт-Петербурге, работает могильщиком, хорошо зарабатывает. В Пустошки Семенов приезжает время от времени на несколько дней и нередко устраивает шумные загулы с друзьями. Местные жители его не любят за склочный нелюдимый характер. Другой нападавший — житель соседней деревни Яконово Константин Гормашов. Вместе они регулярно ездят в лес на охоту.

Видимо, и в тот апрельский день они направлялись в лес охотиться. Днем ранее Диденко на личном тракторе по просьбе председателя сельсовета С.В. Стреженкова перепахал дорогу через поле, ведущую в лес. Председатель в данном случае заботился о том, чтобы максимально преградить в поля доступ любителям вывозить мусор и устраивать весенние палы. Именно из-за несанкционированных поджогов сухой весенней травы в прошлые годы не раз возникала опасность пожара в Пустошках.

Но двум нападавшим, чувствующим себя хозяевами жизни в деревне, до таких аргументов не было дела. Они, не слушая объяснений Диденко, осыпали его матерными ругательствами. Анатолий попытался сгладить ситуацию. Он набрал номер председателя сельсовета и дал трубку «могильщику», чтобы тот подтвердил лично, что Диденко перекопал дорогу по его распоряжению. Вместо того, чтобы внять голосу разума, два хулигана принялись избивать Анатолия в его дворе среди бела дня. Тот, пытаясь отбиться, схватил кусок железной трубы, валявшийся на земле. Но вскоре был повален, после чего его били уже ногами. Причем, били не по лицу — профессионально, чтобы оставить минимум следов побоев.

Лишь выбежавшая на шум жена хозяина дома сумела криками выставить непрошеных гостей за ворота.

«Я приехала через полчаса после избиения. Анатолий лежал на кровати, он задыхался. Ему было тяжело дышать, — рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей соседка Анатолия Диденко Юлия Назаретян. — Повезла на своей машине его в город Луга, в поликлинику».

Участковый Захарчук, по словам Юлии, на место происшествия не явился. Почему-то он первым делом решил проведать не пострадавшего, а нападавших.

«Когда я везла Анатолия в поликлинику, нам как раз навстречу попалась машина участкового. Мы развернулись и через какое-то время поехали за ним. Он остановился у дома Семенова. Мы из машины не выходили, но у меня сложилось впечатление, что участковый о чем-то договаривался с Семеновым, подсказывал, как тому написать свои объяснения», — рассказала собеседница ФАН.

Утверждать, что ее слова — чистая правда, мы, конечно, не можем. Зато можем привести вот такую выдержку из заявления, написанного Диденко в прокуратуру после того, как окончательно стало ясно, что Захарчук не только не собирается расследовать дело, но и всячески старается его «замять».

«В результате полученных ударов Диденко А.В. был отвезен в травматологическое отделение больницы в г. Луга, где ему был сделан рентген и выдана выписка для предоставления в СМО (судебно-медицинское освидетельствование. — Прим. ФАН). 23.04.2019 г. Диденко А.В. привез выписку и рентгеновские снимки в СМО, где он был освидетельствован и отправлен в поликлинику г. Луга для прохождения лечения. Лечение продолжалось с 25.04.2019 г. по 14.05.2019 г., когда Диденко А.В. получил справку о завершении лечения из поликлиники», — говорится в тексте документа.

Характерно, что уже 29 апреля участковый Захарчук закрыл дело на основании того, что потерпевший Диденко СМО якобы не прошел. С того времени участковый всячески избегает общения с Диденко.

Зато напавшие на него Семенов и Гормашов уже пытались найти мужчину, когда он выехал на заготовку дров, чтобы наедине о чем-то «поговорить».

К слову сказать, об «особенностях» поведения Семенова в Пустошках говорит еще один эпизод, о котором рассказала корреспонденту ФАН Юлия Назаретян.

«Этой весной, опять же по согласованию с сельской администрацией, мы за свои деньги установили импровизированный «лежачий полицейский» в виде вкопанной в землю трубы и поставили соответствующий дорожный знак», — рассказала Юлия.

По ее словам, сделано это было для безопасности жителей, поскольку на въезде в деревню многие водители не сбрасывали скорость до положенных 60 километров в час.

«Семенов, который сам любит гонять не больших скоростях, сначала обругал нас, а потом, когда мы ушли, подцепил канатом трубу к своему внедорожнику и выворотил ее из дороги. Это такой местный беспредельщик при деньгах, который считает, что ему можно все в деревне», — возмущается Назаретян.

15 ноября из Лужской городской прокуратуры на запрос Анатолия Диденко пришел ответ о том, что отказ в возбуждении уголовного дела против нападавших на него Семенова и Гормашова, был незаконным. В документе говорится, что о результатах дополнительной проверки пострадавший будет оповещен.

ФАН надеется, что справедливость восторжествует, и обещает следить за развитием ситуации.