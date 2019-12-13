Российские клубы остались без еврокубков весной впервые за 18 лет. Разбираемся

Впервые с сезона 2000/2001 ни один из российских футбольных клубов не вышел в плей-офф еврокубков. В случае с Лигой чемпионов — подобное стечение обстоятельств точно не стоит считать постыдным (кроме представителей Англии, Франции, Испании, Италии и Германии, весной в Лиге чемпионов никто и не сыграет), а вот потеря всех представителей и в Лиге Европы — как минимум повод задуматься. Не буду брать на себя роль адвоката, но объективные причины того самого, что сказал Артем Дзюба после матча с «Бенфикой», были.

«Зенит», несмотря на впечатляющий состав и успешный старт, упустил свою возможность в домашнем матче с «Лейпцигом» и в очной встрече с «Бенфикой», о которой уже упомянул. При этом нужно заметить, что петербуржцы набрали семь очков. Для сравнения: в 2013 году сине-бело-голубые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов со второй строчки, набрав шесть баллов! Стало быть, уместно говорить о том, что подопечным Сергея Семака в некотором смысле не повезло.

Это, кстати, одна из наиболее распространенных опасностей групп, где все соперники примерно равны по силам: нередко в таком случае все участники до последнего тура борются за путевку в плей-офф. Команда попала под шквал критики, отчасти, конечно, заслуженной — так играть, как во втором тайме с «Бенфикой», нельзя. Но проиграй «Зенит» португальцам 0:1 при условии победы «Лейпцига» над «Лионом» (немцы вели до 82-й минуты), была бы в адрес российской команды хоть какая-то критика? Да, детали решают. Мелочей нет — это правда. Но по деталям оценивать команду, которая достойно сыграла в половине матчей турнира, а в домашнем первенстве «везет» ближайшему преследователю 10 очков — несправедливо.

«Локомотив» разочаровал сильнее. Команда Юрия Семина стартовала очень неплохо, однако последние два месяца находилась в таком состоянии, что растеряла очень много. Достаточно сказать, что в 11 последних матчах «железнодорожники» выиграли один раз. С дебютантом РПЛ «Тамбовом». Со счетом 3:2.

Но давайте сфокусируемся на главном: это командный кризис, а не провал в отдельном турнире. Кризисы бывают у всех. И «Локомотив», что важно, очки в своей группе набрал. Да, меньше, чем соперники. Да, разница мячей не самая радостная: 4-11. Но это и далеко не 1-18, которые «Спартак» выдал по итогам выступления в Лиге чемпионов в сезоне 20002/2003.

«Краснодар» впервые в своей истории играл в Лиге чемпионов и в первом же отборочном для себя раунде выбил «Порту» — на секундочку, завсегдатая плей-офф Лиги чемпионов. Мало того, что «быки» летом полностью обновили линию полузащиты, так еще и не стоит забывать, что в команде достаточно большая группа собственных воспитанников — талантливых, но пока что страдающих от нехватки опыта. Поэтому неудачу в следующем раунде с «Олимпиакосом», которого вопреки общему мнению не стоит считать легким соперником, совершенно точно не стоит воспринимать так болезненно. В Лиге Европы сказался неудачный старт, который в свою очередь проистекает из эмоционального фона команды после лигочемпионских приключений.

У ЦСКА, как ни странно, дела в этом еврокубковом сезоне гораздо хуже, чем в прошлом. При этом молодая и неопытная команда стала старше на год. Думается, наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко справедливо указал на нехватку опытных футболистов — лидеров команды, способных на опыте сделать результат, а не поддаваться эмоциям. Безусловно, сказалась и длина скамейки: невозможно играть на два фронта, имея в составе столь ограниченный кадровый резерв. При этом к клубу, который живет в жесточайших рамках весьма скромного даже по российским меркам бюджета, претензий быть не может. Лишь благодарность за то, что Ахметов, Обляков, Дивеев, Чалов, Кучаев, а теперь еще и Карпов в своем возрасте набивают шишки, а не протирают очередной комплект формы на скамейке запасных. Но к результату «здесь и сейчас» эту благодарность не припишешь.

Говоря о произошедшем со «Спартаком», остается лишь процитировать величайший «черномырдизм»: «Никогда такого не было, и вот опять». Чего ждать от красно-белых, если они находятся в хроническом кризисе? Да, по своему составу москвичи однозначно могли не только выходить на групповой этап, но и почти в любой группе его выиграть. Но в клубе не на ровном месте за полтора года работает третий тренер, не считая двух исполнявших обязанности. Не на ровном месте в клубе летом меняется генеральный директор и значительная часть менеджмента. Да и кадровый состав летом поменялся очень сильно: мы до сих пор не видим, чтобы команда более-менее стабильно показывала свой футбол и в РПЛ.

Кого меньше всех стоит ругать за «провал в еврокубках», так это тульский «Арсенал». Команда с ограниченными кадровыми возможностями на старте сезона попала в небольшой кризис и не показала свой привычный уровень. По той же причине на групповом этапе «оружейников» российский зритель не увидел. Но, к чести, команда набрала неплохой ход в чемпионате. Правда, это уже другая история.

В результате мы имеем «еврокубковый провал»: отставание в таблице коэффициентов УЕФА от Португалии увеличивается, с шестой позиции Россия переместилась на седьмую. Обидно? Безусловно! Справедливо? Абсолютно! Но важно разделять провал именно в еврокубках и частные ситуации, когда команда по объективным причинам выступает ниже собственных возможностей. Увы, в этом сезоне таких причин накопилось и сложилось слишком много. Повод ли это для реформ? Поводом для реформ следует считать желание двигаться вперед, а потому их следовало бы ждать и в случае успеха.