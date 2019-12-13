Пятница, 13 декабря — астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Последняя пятница, 13-е, в 2019 году — это пятница, 13 декабря. День непростой, связан со многими мифами, предрассудками и тревожными ожиданиями. Как известно, есть даже такая, скажем так, патология, которая называется параскеведекатриафобия, или фриггатрискайдекафобия (боязнь пятницы, 13-го) (подробнее об этой дате — в материале Федерального агентства новостей).

Тем интереснее узнать, что сулят звезды на последнюю в этом году пятницу, 13-е.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны, для вас наступает время перемен. Смело двигайтесь вперед, закрывая страницы, на которых для вас не написано ничего хорошего. Это относится в том числе к токсичным отношениям, которые не стоит тащить в Новый год. День удачен для финансовых дел.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы, ваша уверенность и даже самонадеянность может сегодня сыграть с вами злую шутку. Не забывайте взаимодействовать с окружающими, и тогда вы, как всегда, сможете свернуть горы. Серьезные траты вам сегодня противопоказаны.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы — побольше уверенности в себе, не забывайте о своем творческом потенциале. Для вас пятница, 13-е, — отличный повод скреативить что-то к Новому году. А вот от традиционной пятничной вечеринки вам сегодня лучше отказаться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки — верьте в свои силы, и удача вас не оставит. Пятница, 13-е, — это вообще ваш день, да и лунный календарь на вашей стороне. Так что именно сегодня имеет смысл дерзнуть и попытаться создать мощный задел на предстоящий год. Совет: не пора ли вам попросить прибавку к зарплате, а в случае отказа подумать о кардинальных переменах сразу после Нового года?

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы — помните о своем царственном статусе. Вы — лидер, а не исполнитель. Пусть те, кто слишком долго прятался за вашей надежной спиной, теперь поработают за вас. А вам стоит немного отдохнуть. Постоянное напряжение пора немного ослабить, иначе даже ваше богатырское здоровье может дать сбой.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы, сегодня ваш день — и в плане реализации лидерских качеств, и на финансовом фронте. Стоит подумать о серьезной покупке, которую вы планировали на будущий год. Возможно, не стоит тянуть, и пора принять решение уже сегодня. Но даже в угоду присущей вам практичности не забывайте о своих творческих задумках.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы, вы как всегда балансируете в некоторой неопределенности, но сегодняшний день может стать для вас решающим. Возможно, именно 13-го декабря вас ждет толчок, который даст прекрасные результаты. День благоприятен для завязывания романтического знакомства.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы, вам сегодня стоит заглянуть поглубже в себя, чтобы проанализировать неудачи последнего времени. Возможно, причина в вас? Постарайтесь в преддверии Нового года кое-что пересмотреть в своей жизни. А пятничный вечер можно провести в приятной компании, естественно, не злоупотребляя алкоголем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, время для вас летит слишком стремительно? Не пугайтесь, ваш ритм сегодня еще ускорится, чтобы вы успели до Нового года исполнить все намеченное. Скоро наступит передышка. А вот за здоровьем следует последить. День благоприятен для давно запланированной покупки.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги — пятница, 13-е, требует от вас особой выдержки. Не поддавайтесь страстям, не ведитесь на провокации недругов. Завтра вы посмотрите на ситуацию с другой точки зрения. Совет — вечер проведите в спокойной обстановке в кругу семьи.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Водолеи, сегодня вам нужно постараться отпустить обиды и понять тех, кто вас критикует. Возможно, в чем-то они правы. Помните, конструктивная критика помогает нам разобраться, в чем мы ошибались. Вечер советуем провести на природе, небольшая прогулка поможет вам прочистить мозги.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Рыбы, все ваши неудачи остались позади, с 13-го декабря ситуация улучшится, а дела неуклонно пойдут в гору. Так что сегодня можете смело планировать, чем себя вознаградить в ближайшее время. Для этого можно даже не ожидать наступления Нового года. Сегодня старайтесь избегать ненужных трат, а также не налегайте на нездоровую пищу.

Луна в пятницу, 13-го декабря

Пятница, 13 декабря, — это 17 день лунного календаря, Луна находится в фазе убывания и в знаке зодиака Рак. Для всех знаков — это время стабильности, завершения дел, подведения итогов, построения планов на Новый год. Рекомендуется осмотрительность в финансовых делах, также необходимо проявлять больше внимания к близким.

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