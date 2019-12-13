Ученые открыли неожиданное свойство рыбьего жира

Вашингтон, 13 декабря. Рыбий жир, содержащий формулу омега-3, способствует снижению воспалительных процессов. Об этом пишет научный журнал American Heart Association Circulation Research, ссылаясь на недавнее исследование ученых.

Оказалось, что омега-3 жирные кислоты увеличивают концентрацию молекул-медиаторов в крови, которые регулируют работу отдельных компонентов крови и тем самым снижают воспаление.

«Мы использовали молекулы в качестве наших биомаркеров, чтобы показать, как омега-3 жирные кислоты используются нашим организмом и определить, оказывает ли производство этих молекул благотворное влияние на белые кровяные клетки», — пояснил доктор Джесмонд Далли.

Для того, чтобы подтвердить свои выводы, ученые провели эксперимент. Они давали добровольцам в возрасте от 19 до 37 лет разные дозы рыбьего жира, а после исследовали их кровь на предмет содержания противовоспалительных молекул, пишет Planet Today.

Исследование показало, что добавки рыбьего жира увеличивают уровень этих молекул на время до 24 часов. Они также делают тромбоциты более липкими, уменьшая риск образования сгустков крови и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что рыбий жир может защитить мозг от вредного воздействия токсинов. Специалисты проанализировали 185 научных работ, посвященных воздействию этого вещества на организм человека. Они выяснили, что рыбий жир оказывает стимулирующий эффект на зону мозга, которая отвечает за обучение, память и прием пищи.