В Сети обсуждают сменившую имидж Волочкову

Москва, 13 декабря. Балерина Анастасия Волочкова удивила пользователей соцсетей своим новым имиджем. Знаменитость выложила фото сменившегося образа в Instagram.

На снимке балерина предстала в длинном синем платье и с вьющимися волосами с рыжим оттенком.

«Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?» — подписала фотографию Волочкова.

Как сообщает «Утро.ру», пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на новый имидж знаменитости. Часть подписчиков высмеяли смену внешности бывшей примы Большого театра.

«Разложить по плечам нарощенные мертвые волосы, полная безвкусица», «Парик ужасно!!!», «Вот все равно что-то не то... Хоть кастрюлю на голову одень!» — так прокомментировали снимок пользователи Instagram.

Поклонники Волочковой наоборот восхитились ее образом, и отметили, что она именно так должна выглядеть.

«Очень неожиданно. Интересный образ», «Вот так нужно выглядеть!.. а не в шортах и валянках», «Прям помолодела лет на 15», — отреагировали они на смену имиджа балерины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подписчики высмеяли похороненную под кучей пельменей» Волочкову. Пользователи Instagram сравнили букеты белых роз, которыми была обложена балерина на снимке, с «кучей пельменей».