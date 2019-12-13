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Онищенко рассказал, как победить бьющую рекорды убыль населения России

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Онищенко рассказал, как победить бьющую рекорды убыль населения России

Эксперты Федеральной службы государственной статистики прогнозируют по итогам 2019 года самую высокую за 11 лет убыль населения России. Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко признал, что выводы демографов верны.

По данным Росстата, за девять месяцев нынешнего года естественная убыль населения России составила 259 тысяч 600 человек — настолько количество умерших превысило количество рожденных в указанный период. В связи с этим в ведомстве пришли к выводу, что 2019 год побьет 11-летний рекорд по убыли населения: последний был поставлен в 2008 году, когда число умерших превысило число родившихся на 362 тысячи человек.

Как отмечают эксперты Росстата, основной причиной рекордной убыли населения РФ стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов страны. А это в свою очередь происходит потому, что большая часть нынешних рожениц — это представительницы малочисленного поколения 1990-х годов. Кроме того, средний возраст рождения первенцев в России растет, а это снижает вероятность рождения вторых и последующих детей женщинами.

«К сожалению, это так, — подтвердил в комментарии Федеральному агентству новостей выводы Росстата Геннадий Онищенко. — И сейчас тем, от кого это зависит, нужно минимизировать эту тенденцию всеми средствами, начиная, прежде всего, с материального стимулирования организационных вопросов, связанных с сохранением рабочих мест за молодыми женщинами».

Онищенко рассказал, как победить бьющую рекорды убыль населения России

По словам парламентария, правительству необходимо обеспечить материальную поддержку молодых семей. Тех шагов, которые сегодня предпринимаются, по мнению Онищенко, недостаточно.

«Конечно, нельзя забывать и о мужчинах, потому что им приходится обеспечивать достаток семьи, в которой только что появился ребенок. То есть рождение ребенка не должно провоцировать обеднение семьи, а это сегодня, к сожалению, не редкость», — заметил собеседник ФАН.

Геннадий Онищенко также высказался о необходимости сделать более доступной процедуру ЭКО, которая объективно необходима при различных проблемах репродуктивной функции россиян.

«То есть все силы должны быть брошены на то, чтобы мы сохранили оптимальный уровень рождаемости и обеспечили достойную жизнь детям и их родителям», — заключил первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке.

Ранее в интервью ФАН сенатор Татьяна Кусайко заявила, что забота о своем здоровье и возможность применения репродуктивных технологий позволяют перенести первые роды на более поздний период.

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