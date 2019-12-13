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Более 20 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

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Более 20 человек пострадали при взрыве в жилом доме в ГерманииБерлин, 13 декабря. Не менее 25 человек пострадали из-за взрыва в многоквартирном жилом доме в немецком городе Бланкенбург. Об этом сообщает медиагруппа RND.

«Не исключено, что их станет больше», — отметили в местной полиции, говоря о пострадавших.

Также в полиции сообщили, что один человек пока считается пропавшим без вести.

В настоящее время на месте работают многочисленные спецслужбы, насчитывается порядка 160 спасателей. Причины взрыва выясняются, в правоохранительных органах создан оперативный штаб для их установления.

По предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа, в нем проведено газовое отопление. Версию теракта в ведомстве исключили.

ЧП произошло около 9.00 по местному времени (11.00 по московскому). Рядом со зданием находятся школа и детский сад, из которого были немедленно эвакуированы около 100 детей.

В начале декабря взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании на горнолыжном курорте Щирк, расположенном на юге Польши.

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Источник: RND
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