Врио главы Иркутской области Кобзев посетит затопленный летом Тулун. События дня. ФАН-ТВ

Компенсации обманутым дольщикам Компенсационные выплаты обманутым дольщикам освободят от НДФЛ. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Он распространится на выплаты, полученные с налогового периода 2019 года. Ранее депутаты уже приняли ряд проектов, которые поддерживают обманутых дольщиков. Также Госдума расширила полномочия Фонда защиты дольщиков, дала регионам право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов.

Лишение лицензии банков Невский народный и Кранбанк лишились лицензии. С сегодняшнего дня они не смогут осуществлять никаких операций. Причина у обеих организаций схожая — нарушения. Зарегистрированный в Северной столице Невский банк утратил собственный капитал из-за хищения части активов. Ивановский Кранбанк нарушал акты в области отмывания доходов. Что касается клиентов, то о своих вкладах они могут не беспокоиться. Выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 27 декабря 2019 года.

Врио Иркутской области Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в столицу региона. Он познакомился с местными депутатами и правительством. Главная задача, которая стоит перед врио главы области, — решить проблемы пострадавших от паводка. Большая вода пришла в регион в конце июня этого года. Наводнение началось из-за проливных дождей. Больше всего пострадали жители городов Нижнеудинск и Тулун. В восьми районах подтопило почти 11 тысяч домов. Новый руководитель региона посетит пострадавшие районы уже завтра. Напомним, прежний губернатор Сергей Левченко подал в отставку накануне. Критике федеральных властей в последнее время он подвергался неоднократно. Причина как раз связана с проблемной ликвидацией последствий наводнения. У временного главы региона есть большой опыт работы в экстремальных ситуациях. 53-летний Игорь Кобзев ранее занимал пост заместителя главы МЧС.