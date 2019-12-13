Песков рассказал, как Путин судит о работе губернаторов

Москва, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин оценивает губернаторов по результативности и эффективности их работы, по действиям глав регионов в том числе в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты спросили представителя Кремля, имеет ли для главы государства значение, членом какой партии является губернатор, возглавляющий тот или иной регион.

«Однозначно нет, однозначно не имеет. Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, экономических параметрах региона и о действиях нестандартных, в том числе и в чрезвычайных ситуациях», — сказал Дмитрий Песков.

Также у Пескова спросили, остались ли в Кремле недовольны работой Сергея Левченко на посту губернатора Иркутской области.

«Я могу только сказать, что иркутский губернатор подал в отставку по собственному желанию, и эта отставка была принята главой государства», — ответил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио главы региона назначен Игорь Кобзев.

Напомним, летом 2019 года, в июне, в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четыре человека. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка.