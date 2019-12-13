Песков посоветовал Зеленскому выполнять Минские соглашения, а не жать Путину руку

Москва, 13 декабря. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выполнить Минские соглашения, а не размышлять о том, как он будет пожимать руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Один из журналистов спросил представителя Кремля, как он относится к заявлению Зеленского о том, что он готов 10 раз пожать руку Путину, если Россия отдаст Донбасс и 100 раз — если отдаст Крым.

«Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Что касается Донбасса, то мы уже говорили — здесь надо не жать руку Путину, а выполнять Минские соглашения», — ответил Песков.

Он добавил, что в этом случае все смогут пожать друг другу руки и поздравить Киев с тем, что он наконец-то смог решить внутриукраинский конфликт.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. За все эти годы Украина не выполнила ни одного пункта из «Минска-2» или «формулы Штайнмайера», хотя оба документа были одобрены Киевом.