Эксперт объяснил, как Россия доставит корабль «Орел» к Луне

Доставить тяжелый корабль «Орел» к Луне можно будет при помощи перспективной ракеты «Дон», считает научный обозреватель Александр Галкин. Как стало известно, разрабатываемый космический корабль «Орел» (ранее назвался «Федерация») имеет слишком высокую для полетов к Луне массу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы ракетно-космической корпорации «Энергия».

Сейчас масса «Орла» превышает допустимые параметры почти на 2,5 тонны. Согласно «разбивке превышения масс» по отдельным составляющим космического корабля, кабельная сеть оказалась тяжелее более чем на 200 кг, система жизнеобеспечения космонавтов — на 109 кг, силовая установка — приблизительно на 107 кг и т.д.

При таких параметрах «Орел» будет весить 22343 кг, хотя изначально в документации было прописано значение в 19848 кг. В итоге подобное превышение массы (12,5%) не позволит доставить корабль до плановой орбиты, так как разработчики ракет ориентируются на те параметры, которые указывались в первоначальном техническом задании.

По словам научного обозревателя телеканала «Культура» Александра Галкина, сейчас только одна ракета сможет вывести «Орла» на заданную орбиту «Ангара-А5П». Существует еще и перспективная ракета «Дон», но она должна появиться только к 2029 году.

«Кроме Ангары-А5П есть еще перспективный «Дон», который будет мощнее «Енисея» и который сможет вывести «Орла» на околоземную орбиту и дальше. Почему же произошел перевес? Потому что изначально проект не имел единого центра. Как это было раньше? Все шло от ракеты, то есть от возможности ракеты поднять тот или иной груз и тот же корабль проектировался именно под эти веса. А сейчас ракетой занимаются одни люди, кораблем занимаются другие специалисты, и в итоге получается то, что получается», — сообщил Галкин корреспонденту Федерального агентства новостей.

Кроме того, инженеры забыли учесть, что «космонавты стали выше и тяжелее», допустил эксперт. Ведь на заре космонавтики тот же Сергей Королев отбирал в первый отряд космонавтов людей с определенными параметрами — 65 кг вес при росте в 170 см.

«Сейчас же ребята все рослые, акселерацию человечество переживает не одно десятилетие — то есть выросли люди, потяжелели и, естественно, все системы, кресла и все прочее делаются под рост и вес современного человека. Разница между Гагариным (первый космонавт планеты Юрий Гагарин. — Прим. ФАН) и вот нынешними ребятами может достигать в весе 10 кг. Вот считайте — их трое должно лететь, то есть 30 кг перевес уже. Наверняка какие-то системы резервирования там еще сделаны, ну и плюс мы в свое время еще шутили, что советский паралич самый прогрессивный, а советские микросхемы самые большие», — продолжает Галкин.

Эксперт также предположил, что специалистам, работающим над «Орлом», удастся снизить имеющийся вес космического корабля, однако не стоит рассчитывать на его значительное уменьшение.

«Что-то смогут облегчить, от чего-то избавятся. Просто корабль делается на НПО «Энергия», а ракета создается в Самаре, а все остальные будут делать в центре Хруничева. Но это снижение не будет критическим, нужна просто сверхтяжелая ракета», — заключил специалист.

Напомним, первые пусковые испытания «Федерации» намечались на 2015 год. С тех пор прошло четыре года, и планы многократно сдвигались, мало того, было решено переименовать космический корабль, так как имя «должно быть мужского рода».