Песков прокомментировал проведение в России спортивных соревнований без контроля WADA

Москва, 13 декабря. Вопрос проведения в России спортивных соревнований без контроля WADA следует адресовать спортивным властям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко проводить в РФ свои Олимпийские игры, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я не могу комментировать заявление Валентины Ивановны. Она неоднократно говорила о необходимости отстаивания наших интересов и защите интересов наших спортсменов. Это и является краеугольным камнем», — сказал Песков на пресс-конференции.

Говоря об идее проведения Россией собственных спортивных соревнований, Песков посоветовал адресовать вопрос спортивным властям.

«В Кремле такие темы не обсуждаются», — пояснил он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила проводит в России свои спортивные состязания. По ее мнению, решение WADA отстранить россиян от участия в международных соревнованиях на четыре года свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта.

«Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры», — заявила Матвиенко, призвав отстаивать интересы РФ в суде.

Напомним, WADA на четыре года отстранила Россию от международных соревнований, включая две Олимпиады и Паралимпиады и чемпионат мира по футболу. Кроме того, России на этот срок запрещено самой принимать международные первенства.

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года от международных спортивных соревнований может не вступить в силу до ОИ-2020 в Японии. В таком случае оно будет распространено на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.