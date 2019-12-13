У Пашиняна прокомментировали возможность включения Карабаха в состав Армении

Возможность включения Арцаха (Нагорного Карабаха) в состав Армении — один из вопросов, который может обсуждаться на переговорах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

Разговор Карапетяна с ФАН состоялся в кулуарах заседания Лазаревского клуба, проходящего в пятницу в Ереване.

— Ожидаются ли в обозримом будущем какие-то подвижки в решении проблемы Арцаха (Нагорного Карабаха)?

— Конечно, ожидаются. Будут интенсивные переговоры. Мы настроены на то, чтобы исключительно мирным путем продвигаться к разрешению этой проблемы. К сожалению, Азербайджан не продемонстрировал позицию, которая была бы приемлема для всех сторон — для Армении, для народа Карабаха. Позиция Азербайджана, я уверен, не встречает понимания у международного сообщества. Мы недвусмысленно объявили, что разрешение конфликта должно учитывать интересы всех трех сторон. Мы ожидаем, что Азербайджан также выступит с такой позицией, что будет являться очень сильной заявкой на то, что Баку, действительно, хочет мирным путем решить этот конфликт. Без такого заявления, без политической воли, четко высказанной Азербайджаном, трудно будет продвигаться вперед. В то же время я хочу сказать, что переговоры на уровне министров иностранных дел и, я надеюсь, на высшем уровне будут продолжаться. Армения будет делать все, чтобы зафиксировать прогресс.

— Есть ли у руководства Армении виденье конкретики в этом вопросе? К чему стремится Армения в решении данной проблемы?

— Армения стремится к тому, чтобы настал долгосрочный мир. Чтобы не было каких-то сиюминутных соглашений, чтобы в нашем регионе воцарился мир. Для этого нужно, чтобы стороны продемонстрировали политическую волю. Я думаю, что без демонстрации того, что сторона, в данном случае – Азербайджан, заявит о своей готовности идти на решение проблемы, очень трудно будет придти к долгосрочному миру.

— Возможно ли теоретически включение Арцаха в состав Армении?

— Я думаю, что все вопросы находятся на столе переговоров в министерстве иностранных дел [Армении]. Министр иностранных дел недавно встречался в Братиславе со своим [азербайджанским] коллегой. Я думаю, что эти вопросы должны и могут обсуждаться на всех уровнях.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в воплощении договоренностей о мерах доверия по нагорно-карабахскому урегулированию. Он также призвал избегать риторики в этом вопросе.