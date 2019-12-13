Кремль назвал условия обновления Минских соглашений

Москва, 13 декабря. Обновление Минских соглашений возможно только при условии наличия обоюдной воли сторон конфликта. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В данном случае здесь надо не Кремль спрашивать. Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта — Киева и самопровозглашенных республик. Говорить о любых новациях, не узнавая позицию самопровозглашенных республик, можно, но это малоперспективно», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что лидеры России, Украины, Германии и Франции по итогам встречи в Париже договорились, что Минские соглашения остаются основой переговоров в «нормандском формате». Если после парижского саммита Киев захотел изменить свою позицию, то этот вопрос необходимо проанализировать остальным трем участникам переговорного процесса.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоялась встреча «нормандской четверки», на которой президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые оказались за одним столом.

По итогам мероприятия было решено до конца года осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», определить следующие три точки разведения сил на линии соприкосновения, расширить мандат ОБСЕ в Донбассе и ввести согласованный вариант «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Также Зеленский в ходе встречи поднял вопрос о транзите российского газа и по итогам переговоров заявил, что он разблокирован. Однако на деле стороны пока что не достигли никаких договоренностей в этом направлении.