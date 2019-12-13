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Песков допустил, что Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

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Песков допустил, что Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что глава государства Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Daily Storm, ссылаясь на источники, передало, что Путин примет участие в запуске железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. Глава государства, по информации журналистов, планирует проехать на поезде по объекту.

У представителя Кремля поинтересовались, может ли он подтвердить эти данные.

«Да, могу, — констатировал Песков. — Президент может принять участие [в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту]».

Песков допустил, что Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В начале декабря жители Крыма обратили внимание на двухэтажный поезд, мчащийся по мосту через Керченский пролив. Крымчане выложили видеосвидетельства увиденного в Интернет.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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