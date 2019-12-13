Кремль надеется на выстраивание отношений Москвы и Лондона после выборов в Великобритании

Москва, 13 декабря. Кремль надеется, что политические силы в каждой стране будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос о победе консерваторов Великобритании, передает корреспондент ФАН.

«Мы приняли к сведению информацию о победе консерваторов. Конечно, каждый раз хочется надеяться, что политические силы … в каждой стране будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной», — завяил Песков.

Он также добавил, что пока в Кремле не знают, чего ожидать от консерваторов.

Напомним, вчера в Великобритании прошли внеочередные выборы в нижнюю палату парламента, от исхода которых зависело, как пройдет Brexit. По предварительным данным, Консервативная партия выиграла голосование и займет большинство мест в парламенте, пока подсчет голосов продолжается.