Песков прокомментировал запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США

Москва, 13 декабря. Власти США уже давно нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так он прокомментировал состоявшийся накануне испытательный запуск новой баллистической ракеты в США, характеристики которой противоречат договору.

«В данном случае не могу прокомментировать технические характеристики ракеты, но то, что США давно ведут к нарушениям положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Договор фактически был сломлен по инициативе США к нашему сожалению», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Россия предложила НАТО мораторий по ракетам, однако Североатлантический альянс, который еще недавно выступал за контроль над вооружением, наотрез отказался обсуждать данную инициативу.

США обвиняли Россию в том, что ее ракета 9М729 якобы противоречит требования ДРСМД, хотя российские специалисты публично демонстрировали оружие, чтобы доказать обратное. При этом Москва также обвиняет Вашингтон в нарушении ДРСМД, поскольку пусковые установки американской ПРО в Европе способны запускать запрещенные договором крылатые ракеты.