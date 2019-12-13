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Путин приедет в Набережные Челны, чтобы поздравить КамАЗ с 50-летием

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Путин приедет в Набережные Челны, чтобы поздравить КамАЗ с 50-летием

Москва, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин посетит Набережные Челны, где поздравит работников КамАЗа с 50-летием предприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

По словам Пескова, национальный лидер на заводе оценит работу новой производственной линии, осмотрит новые кузова, кабины. Также ожидается, что Путин пообщается с рабочими КамАЗа и выступит на праздничном вечере для сотрудников предприятия.

После посещения завода национальный лидер проведет рабочую встречу с главой Татарстана, сообщает корреспондент ФАН.

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