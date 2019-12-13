Песков объяснил «демографическую яму» в России

Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высокие показатели естественной убыли населения РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты в беседе с Песковым отметили, что естественная убыль населения станет самой высокой в России за последние 11 лет. Представителя Кремля попросили оценить эту ситуацию, напомнив, что обеспечение устойчивого естественного прироста населения является одним из майских указов президента.

Песков объяснил «демографическую яму» в стране. Он отметил, что эти показатели прогнозировались.

«Действительно, [наблюдается] демографическая яма, которую неоднократно объясняли и президент, и наши все руководители социальной области, — констатировал Песков. — Действительно, эта яма сейчас находится, собственно, в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане неприятная. Собственно, сошлись две демографические ямы в одну. Я не буду повторять объяснения сейчас, но это та реальность, это то наследие прошедших десятилетий истории нашей страны, которые мы несем сейчас на своих плечах.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что на минимизацию последствий направлен целый набор мер.

«И [это будет] способствовать скорейшему переводу ситуации от знака минус к знаку плюс в плане роста населения», — уточнил он.

Ранее сенатор Татьяна Кусайко в беседе с Федеральным агентством новостей заявила, что забота о здоровье женщины и возможность применения репродуктивных технологий позволяют перенести первые роды на более поздний период.