Москва, 13 декабря. Симоновский суд Москвы взыскал с сотрудников ФБК Любови Соболь и Георгия Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса» в связи с несанкционированной акцией 3 августа в Москве. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в суде.

Представители «Мосгортранса» требовали возместить убытки, которые компания понесла из-за перекрытия центра города во время незаконного митинга. Заблокированными оказались улица Трубная, Старый и Новый Арбат, Бульварное кольцо и Пушкинская площадь. При этом истцы подчеркнули, что ответчики за время разбирательства не привели никаких доводов, оправдывающих необходимость перекрытия улиц.

Этим летом в Москве прошла серия несанкционированных митингов, организованных Любовью Соболь и прочими представителями так называемой «оппозиции». Поводом стало решение Мосгоризбиркома не регистрировать либералов в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Избирательная комиссия объяснила это тем, что Соболь и ее единомышленники допускали грубые нарушения во время подготовки к выборам. У юриста ФБК, в частности, была обнаружена целая фабрика по производству поддельных подписей. Напомним, что ФБК признан иностранным агентом в РФ, так как занимается политической деятельности, получая финансирование из-за рубежа.

Примечательно, что практически все организованные Соболь митинги были незаконными и часто заканчивались столкновениями с полицией. Кроме того, в организации акций были задействованы иностранные СМИ и даже дипломатические представительства, что российские власти расценили как вмешательства во внутренние дела РФ.