В Госдуме рассказали, как нежелательные НКО раскачивают ситуацию внутри России

Нежелательные НКО занимаются раскачкой ситуации в Российской Федерации; люди, закончившие обучение на зарубежных курсах, занимаются призывами к участию в незаконных митингах и пропагандируют легализацию наркотиков. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Алексей Чепа.

Нежелательные НКО

12 декабря комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах НКО, деятельность которых признана нежелательной в Российской Федерации. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Мы поддержали инициативу о том, чтобы ввести административную ответственность [для граждан РФ] за участие в мероприятиях, которые проводятся за границей этими неправительственными организациями, деятельность которых признана в России нежелательной», — заявил депутат.

Он уточнил, что в поддержку этой идеи высказались также присутствовавшие на заседании комиссии представители прокуратуры и Министерства юстиции РФ. Речь идет о «курсах нежелательных в России НКО».

«У нас есть административная и уголовная ответственность, если события происходят в России, но, учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все они перекочевали из России за границу», — обратил внимание Пискарев.

На заседании комиссии в качестве примера стран, в которых проводятся подобные курсы, были названы страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), Финляндия и Чехия.

«Потом те, кто прошел обучение, приезжают сюда и начинают организовывать здесь протестные акции, пропагандировать наркотики, вовлекать несовершеннолетних [в незаконную деятельность]», — добавил Пискарев.

Всего в России 19 НКО признаны нежелательными. Наиболее известными являются Национальный демократический институт международных отношений, который базируется в Соединенных Штатах, «Открытая Россия» (принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому), Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов (также базируется в США) и «Человек в беде» (Чехия).

Попытка раскачать Россию

По словам Алексея Чепы, нежелательные в России НКО, как показывает практика, оказывают негативное влияние на нашу страну.

«Мы видели некоторых товарищей, которые прошли «успешное» обучение за рубежом. Мы слышали их призывы [об участии в незаконных акциях]. В соответствии с полученной нами информацией, появилось предложение ввести определенные корректировки в закон (введение уголовной или административной ответственности. — Прим. ФАН). В [нежелательных] НКО наших граждан обучают тому, что нужно сделать для легализации определенных наркотиков. Мол, легкие наркотики никакого вреда не приносят. Трудно поддерживать таких активистов, которые собираются работать в этом направлении», — пояснил Алексей Чепа.

Депутат подчеркнул, что все противоречащее российскому законодательству власти должны пресекать. Нежелательные НКО работают на дестабилизацию обстановки в России.

«Они работают на то, чтобы раскачивать ситуацию и под выборы, которые пройдут в сентябре 2021 года, и просто пытаются дестабилизировать жизнь в стране. Мы слышим призыв, как создавать неудобные ситуации и для госорганов и прочее. Таких предложений много. Таким образом они пытаются нанести ущерб нашему государству», — добавил Алексей Чепа.

Отвечая на вопрос о том, что подразумевается под административной ответственностью для граждан, прошедших обучение в нежелательных НКО, депутат сообщил, что в Госдуме рассматривается возможность введения штрафов и возможность закрытия определенных организаций, участники которых прошли курсы в иностранных организациях. Возможностей много, заключил политик.

Несогласованные акции, участниками которых, в основном, были молодые люди, в том числе несовершеннолетние, проходили в Москве летом 2019 года. ФАН провел расследование и выяснил, что беспорядки поддерживались и координировались западными странами, в частности, США.