Сирия, 13 декабря. В Дамаске обстреляны из гранатометов блокпосты САА. «Белые каски» готовят фейковую химатаку в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряли четырех боевиков на юге Идлиба при столкновении с подразделением САА, готовятся к инсценировке химатаки в Идлибе вместе с «Белыми касками».

Провинция Дамаск

В районе поселка Канакер в окрестностях города Дамаск снова был обстрелян контрольно-пропускной пункт сирийской армии. Нападающие скрылись с места преступления незамеченными, так как совершили нападение ночью. Как передает портал Orient News, второе нападение на блокпост правительственных сил произошел на западе от Дамаска в районе Аль-Кауса на главном входе в город. Нападающие ударили по блокпосту из гранатометов. Сведений о пострадавших среди военнослужащих не поступало. Атака на контрольно-пропускные пункты армии происходят на фоне многочисленных случаев вандализма – неизвестные также оставляют на стенах в жилых квартирах Дамаска и его окрестностях граффити с антиправительственными лозунгами.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в городе Насиб на востоке провинции Даръа получили ранения пять человек и два ребенка скончались и в результате детонации мины. Как передает корреспондент, снаряд остался в окрестностях города после боевых действий в провинции в 2018 году, подозревается что ее умышленно могли оставить и боевики «Исламского государства»1 перед тем как покинуть оккупированные ими территории. При отступлении террористы намеренно бросали свои склады боеприпасов и устанавливали мины-ловушки в местах, где их могли случайно найти дети или местные жители. Всего с начала 2019 года на таких ловушках подорвалось 233 человека, среди них есть как раненые, так и погибшие на месте.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и организация «Белые каски» планируют инсценировку химической атаки на юге Идлибской зоны деэскалации для дальнейшего распространения фейка через ближневосточные СМИ. Как сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, боевики и «Белые каски» намерены сфабриковать новую химатаку, чтобы выдвинуть обвинения в адрес сирийских правительственных сил об использовании запрещенного оружия против мирных граждан.

После полуночи на юге провинции на некоторое время были прекращены боевые действий и возобновились утром. На рассвете Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции джихадистов в районе поселка Джарджаназ, Хатла и повторно нанесла удары из артиллерии по укреплениям «Тахрир аш-Шам» у деревни Хиш, о чем сообщает агентство Step News.

Подконтрольные «Тахрир аш-Шам» медиаресурсы выпустили заявление о том, что боевикам удалось отразить попытку проникновения САА в районе Джарджаназа. Согласно их информации, завязавшийся бой длился три часа, в ходе него организация потеряла четырех своих радикалов в перестрелке, пять военнослужащих САА были убиты.

Провинция Ракка

Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь жителям сирийской деревни Кармала, расположенной в 30 километрах от столицы провинции города Ракка. Жители получили от российского Центра по примирению в Сирии наборы продуктов, специально подобранных для населения. Как рассказал журналистам офицер центра Владимир Варнавский, состав пакетов был составлен с учетом того, что продукты должны храниться очень долго. Всего российские военные привезли жителям Кармалы несколько тонн продуктовых наборов, за которыми сразу выстроилась очередь. Как сообщает ЦПВС, в российские военные планируют и регулярно проводить гуманитарные акции на северо-востоке Сирии. 9 декабря российские военные впервые привезли груз гуманитарной помощи в город Ракку, который ранее был оккупирован террористами «Исламского государства» и являлся столицей их самоназванного «халифата». В настоящее время город, в котором проживает сто тысяч человек, освобожденные от формирований курдских боевиков «Демократических сил Сирии», которые перезаняли его после ИГИЛ1, восстанавливает свою инфраструктуру, разрушенную во время боевых действиях. Жителям некоторых районов только теперь стала доступна электроэнергия и чистая питьевая вода.

1 Организация запрещена на территории РФ.