Дугин объяснил, как писатель Мамлеев оправдал существование человечества 

Вечер, посвященный памяти писателя и философа Юрия Мамлеева, прошел в Москве в день его рождения — 11 декабря. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, мероприятие прошло в небольшом уютном кафе «Мята» близь метро «Лубянка». Встреча была организована фондом «Судьба бытия».

В самом начале, еще до всех выступлений, гостям был представлен недавно вышедший в издательстве «Традиция» сборник интервью Юрия Витальевича. Затем один за другим своими воспоминаниями, а также трактовками творчества и философии Мамлеева поделились люди, знавшие его лично, в том числе — еще в эпоху окутанного замысловатыми легендами «Южинского переулка».

Философ, глава международного «Евразийского движения» Александр Дугин в своем выступлении обратил внимание на то, что человечество бесконечно рождает новых и новых детей.

«И ничего не происходит, пока не рождается кто-то, кто оправдывает эту огромную работу. Потому что рожали, рожали, кормили, спать укладывали… И все бесполезно. Человечество бессмысленно воспроизводит себя. Никто не мыслит, никто не пробуждается… Люди забывают, что они делают это для какой-то цели. Пока не рождаются такие люди, как Юрий Витальевич Мамлеев. Пока не происходит этот день рождения. Это происходит, когда человечество доходит до какой-то стены, до какой-то точки, где оно встряхивается и говорит: «А, так вот для чего я это делаю!» — поделился он размышлениями.

По словам философа, когда родился Мамлеев, все приобрело смысл.

«Все эти полчища, носившиеся по планете, обретают в нем свой голос, свои мысли, свои рефлексии. [Все] начинает жить: «Вот для чего мы молчали, мы бредили, мы дремали, мы что-то такое пытались высказать. А он сказал за нас!» Мамлеев дал этим миллиардам прожитых жизней голос. Мамлеев, как вампир, высосал смысл мира. У него говорит не один персонаж — у него все вещи вопиют, говорят, потому что он был свидетелем. И в нем человечество обрело первый отголосок того, что смысл возможен», — полагает Дугин.

Дугин рассказал, что познакомился с творчеством Мамлеева в 17 лет, и это произвело на него огромное впечатление.

«С каждым образом я думал: «Этого просто не может быть, этого не может быть написано! Для меня это было высшим оправданием человечества. Если есть такой мыслитель, значит, все, что делает человечество, не впустую. Он оправдал еще много поколений вперед. То, что он уже сказал, еще не родилось. Это еще какое-то трепыхающееся человеческое существо, оно даже, возможно, еще не в плане. Но оно появится, проблеет что-то и исчезнет, но отголосок этого уже есть у Юрия Витальевича. Именно то спокойное, то честное, то открытое — без цензуры. Ведь люди живут без цензуры… И Мамлеев не спорит с этим! Он дал высказаться бездне, которую эта биопсихическая масса несет в себе. И говорит она настолько прекрасно, настолько ужасающе и впечатляюще, что, на мой взгляд, существует особая хронология — до Мамлеева и после Мамлеева», — подытожил лидер «Евразийского движения».

На вечере также выступила обозреватель ФАН, член Союза писателей России Наталья Макеева, которую Юрий Витальевич считал своей ученицей. В своей краткой реплике она сравнила его личность с камнем, который был вброшен в наш мир, и круги стали расходиться по самым разным сферам человеческой жизни.

«Необходимо понимать, что Мамлеев — это не вполне про искусство, хотя нет никаких сомнений в том, что необходимо вдумчиво изучать его творческое и интеллектуальное наследие. Мамлеев — это стихия, вброшенная в наш мир. Круги продолжают расходиться, и те, кто был знаком с Юрием Витальевичем, те, на кого оказали влияние его тексты, обнаруживаются в самых неожиданных сферах жизни! Без преувеличения можно сказать, что на всю нашу реальность оказал, прямо или опосредовано, влияние Мамлеев — на политику, искусство, даже массовое, науку… То тут, то там, он прорастает сквозь бессмысленность и постмодерн», — объявила она.

Вместе с тем, по мнению Макеевой, огромной ошибкой было бы включение его в школьную программу, вывешивание цитат из его книг на билбордах и так далее.

«Не отнимайте Мамлеева у тех, кто может его прочесть», — призвала она.

Историк философии Наталья Мелентьева призвала слушателей не забывать, что сейчас человеческая субъектность в мире подвергается мощнейшим атакам.

«Сегодня мы является свидетелями мощных атак на человеческую субъектность, на позиции человека как привилегированного существа в мироздании», — заявила она.

По мнению Мелентьевой, мы слышим разговоры о конце «антропоцена» и «новых формах агентности» в модных концепциях «объектно ориентированной онтологии» и «спекулятивного реализма».

«В начале 1960-х, когда современная ингуманистическая философская волна только начинала свой разбег, ее пророчески почувствовал и предсказал писатель Юрий Мамлеев, задумавшийся о новой апологии человека, о радикальном гуманизме — глубинном, теоцентрическом, мистическом, максимальном, — объяснила она. — Мамлеев заговорил о человеке в бездне атеистического безвременья и задаче человеческого существа в этой ночи высечь искру из самого себя — стяжать огненный всполох мысли, воли, творчества, истины, ума и достоинства. Мамлеев и его соратники по Южинскому кругу навсегда и безотзывно разделили то, что называется «счастьем» и «мыслью». Последняя являлась как боль, как разрыв в бытии, как травма в мироздании. И именно она рождала субъект: слабый и мерцающий, как у деревенских героев ранних рассказов Мамлеева, и мощный и изощренно рефлективный, как в метафизических медитациях интеллигенции из его более поздних романов — «Шатуны», «Московский гамбит» и другие».

Историк философии убеждена, что творчество Мамлеева — это призыв к человеку открыть свои внутренние сокровища, пробудиться к стихии божественного интеллекта, к свободной игре и полету мысли, к красоте своего высшего «я», к революции против мертвой объектности и машинерии современного либерализма.

Также на вечере памяти писателя выступили Петр Калитин, Дмитрий Каледин, Валерий Инюшин, Тимофей Решетов, Наталья Мелентьева, Владимир Рынкевич, Сергей Жигалкин, Андрей Фефелов, Сергей Гражданкин и другие.

Напомним, что Юрий Мамлеев родился 11 декабря 1931 года и ушел и из жизни 25 октября 2015 года. Его программными произведениями считаются роман «Шатуны» и философская работа «Россия вечная». Мамлеев считает основателем такого литературного направления, как метафизический реализм.

«Метафизический реализм изображает не только обыденную повседневную реальность, но и самые скрытые глубинные метафизические стороны реальности. Фактически метафизический реализм основан на идее расширения реальности. Под этим имеет в виду так же и в самые проникновение скрытые парадоксальные стороны человеческой души как светлые, так и темные, о которых он сам в своем обычном состоянии может даже и не подозревать», — так он сам описывал это направление в искусстве, подчеркивая, что не следует путать метафизический реализм с магическим реализмом латиноамериканских писателей.

Произведения Мамлеева изучаются в филологических вузах, в частности, по ним пишутся научные работы. В России и по всему миру делаются попытки создания театральных постановок по его рассказам и романам.